Переможець Євробачення 2024 Nemo переспівав пісню Teresa & Maria (відео)

Небінарний переможець «Євробачення-2024» Nemo приємно здивував (вірніше, здивували — адже артист просить звертатись до себе як «вони») українських фанів, заспівавши трек Teresa & Maria.

ВІДЕО ДНЯ

Так, спочатку в Мережі з'явився ролик, де Nemo (справжнє ім'я Немо Меттлер) робить інструментальну обробку пісні і намагається співати її українською.

А згодом на сторінці Jerry Heil у TikTok з'явився незвичний ролик, у якому співачка разом із Nemo виконує складний вокаліз з пісні-переможця «The Code». Потім переможці Євробачення дали прослухати українським артисткам свою версію виконання їхньої «Teresa & Maria».

Розчулена Джеррі Гейл заявила, що Немо доведе її до сліз. Альона виявилася більш практичною, і зазначила, що Немо за таке виконання можна відразу видавати паспорт України.

РЕКЛАМА

Потім усі троє наживо виконали фрагмент із пісні «Teresa & Maria». Варто зазначити, що тріо звучало дуже гармонійно, хоч і українські слова давалися швейцарцям Nemo з деякими труднощами.

Як відомо, швейцарський артист потоваришував з Jerry Heil і Аlyona Аlyona. Вони чимало часу проводили разом та зустрічалися за сніданками. Звісно, виконавці наробили спільного контенту.

РЕКЛАМА

Також додамо, що виконавиці випустили й пісню, з якою насправді хотіли їхати на «Євробачення» — композицію Jerry Heil написала, коли вчилася в Берклі, а Аlyona Аlyona доповнила.

РЕКЛАМА

74

Читайте нас у Facebook