Аlyona Аlyona & Jerry Heil випустили пісню, з якою хотіли їхати на «Євробачення»

Українські співачки Аlyona Аlyona & Jerry Heil, які посіли на «Євробаченні» в Мальме третє місце, випустили нову пісню. Вони представили трек «Подоляночка», з яким насправді збиралися їхати на пісенний конкурс замість конкурсної «Teresa & Maria».

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Композицію Jerry Heil написала, коли вчилася в Берклі, США. Аlyona Аlyona доповнила.

«Подоляночку» насправді ми писали під «Євробачення» теж. Точніше, це була пісня, над якою я працювала ще в Берклі, потім на сесії з Альоною ми вирішили дописати туди куплет Альони. І вирішили, що ця пісня піде на «Євробачення», але в результаті ми, вибираючи між Teresa & Maria і «Подоляночкою», обрали все ж таки Teresa & Maria", — розповіла в інстаграмі співачка.

Вона зазначає, що насправді щаслива, що зробили саме такий вибір. А постановка від режисерки Таню Муіньо чудово доповнила пісню.

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«Тут ідеально спрацювало все: робота наших режисерів, робота наша з Альоною, емоції, командний дух, який теж був заряджений цією піснею», — вважає Jerry Heil.

Нагадаємо, переможцем «Євробачення» став представник Швейцарії Немо з піснею «The Code», який називає себе небінарною особистістю.

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Після оголошення результатів Jerry Heil прокоментувала виступ у фіналі.

Фото: instagram.com/thejerryheil

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