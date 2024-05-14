Мільйонер-ухилянт виходить на «стежку війни»: журналіст УП Михайло Ткач отримав погрози від «героя» одного з розслідувань

Журналіст «Української правди» Михайло Ткач, якому не звикати до погроз через свою діяльність, схоже, зміг «перейти дорогу» ще одному зі своїх «героїв».

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Йдеться про розслідування «Непридатні», в якому Михайло Ткач повідомив, що 25-річний столичний доларовий мільйонер Олександр Слобоженко вже неодноразово перетинав державний кордон України під час війни і його, імовірно, розшукує ТЦК.

Як виявилося, Слобоженко з компанією друзів виїхав за кордон під час загальної мобілізації, використавши документи про непридатність до військової служби. У країнах Європи вони відпочивають та влаштовують перегони на елітних автомобілях. Разом з Олександром Слобоженком в Альпах відпочивали ще двоє чоловіків, які виїхали з посвідками про непридатність, — це 33-річні Вадим Герасименко та Артур Бершадський. Крім того, спільно з компанією відпочивав 31-річний Роман Дзюбенко, який виїхав як волонтер за допомогою системи «Шлях» та їздить на помаранчевому Lamborghini Huracan.

Олександр Слобоженко

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Матеріал вийшов 16 квітня, а вже 10 травня чоловік, який представився Олександром Cлобоженком, зробив спробу «укласти мирову» з відділом розслідувань за певну грошову винагороду. Про це повідомило видання «Українська правда» у вівторок, 14 травня.

«10 травня в одному з месенджерів керівник відділу розслідувань „УП“ Михайло Ткач отримав повідомлення від адресата, який представився Олександром Cлобоженком (героєм нещодавнього розслідування „Непридатні“), з пропозицією „укласти мирову“ за грошову винагороду. Текст повідомлення закінчується словами „Не раджу зволікати з відповіддю. Воювати я теж вмію“», — повідомила редакція.

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За даними «УП», вже 11 травня на акаунт Михайла Ткача в monobank безрезультатно намагалися потрапити невідомі особи, а сам журналіст почав отримувати дзвінки з невідомих номерів та повідомлення з кодами авторизації з банків. 13 травня щонайменше 10 співробітників «Української правди» отримали листи з погрозами від адресата з ініціалом «С».

«Я вже писав про це Ткачу, але, мабуть, до нього не дійшло, зроблю спробу донести думку востаннє. Іноді вміння вчасно закрити рота рятує життя. Моя пропозиція закрити питання миром у силі, я чекаю на відповідь. С.», — йдеться в тексті листів.

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Журналісти «УП» звернули увагу на те, що розсилку здійснили не тільки на редакційні, але і на особисті електронні адреси журналістів видання. Зазначається, що деякими з них вже давно не користуються.

«Ми розцінюємо ці дії як спробу впливу та залякування як Михайла Ткача, так і інших співробітників „Української правди“. Редакція звертається до правоохоронних органів із заявою про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності і просить встановити особу відправника цих листів», — повідомили в «Українській правді».

Згодом у прес-службі Офісу Генпрокурора повідомили, що правоохоронці розпочали розслідування за фактом погроз журналістам. Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 171 ККУ (вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків) та ч. 1 ст. 345−1 ККУ (погроза вбивством, насильством щодо журналіста).

Про Олександра Слобоженка відомо, що він — 25-річний бізнесмен, блогер та мільйонер. Заробляє в інтернеті на рекламі, трафіку та арбітражі. Крім того, чоловік відомий як організатор вуличних перегонів у Києві, які інколи ставали причиною ДТП на дорогах.

Нагадаємо, що раніше фігурантом розслідування журналістів УП став нардеп Тищенко, який не знайшов нічого розумнішого, як поскаржитися поліції на переслідування з боку журналістів після розгромного матеріалу. Тоді правоохоронці посеред ночі завітали у готельний номер команди Михайла Ткача.

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