Напередодні президент Володимир Зеленський з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який несподівано відвідав Київ, обговорили постачання озброєнь до України, насамперед систем ППО. «Системи ППО є найбільшим дефіцитом для нас. Нам треба два Patriot для Харківської області», — сказав Зеленський.

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Після цього стало відомо, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість відправити до України ще одну батарею Patriot.

В адміністрації президента США Джо Байдена наразі працюють над задоволенням потреб України у додаткових засобах протиповітряної оборони, повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

«Наразі в США прагнуть надіслати одну батарею Patriot разом із радарами. Окрім цього європейські партнери Києва також працюють над планом постачання додаткових систем протиповітряної оборони зі своїх запасів», — розповіло виданню анонімне джерело.

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Вашингтон, імовірно, виділить кошти на Patriot з пакета допомоги, який нещодавно був схвалений Конгресом США.

Раніше повідомляли про те, що держсекретар США Ентоні Блінкен під час перебування в Києві відвідав один з барів столиці і заграв там на гитарі. Блінкен піднявся на сцену та сказав, що знає про те, що зараз дуже важкий час для України. «Ви повинні знати, що Сполучені Штати з вами, велика частина вільного світу з вами», — звернувся до українців Блінкен.

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Фото у заголовку commons.wikimedia.org

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