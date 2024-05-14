До Києва прибув держсекретар США: що відомо про мету візиту Ентоні Блінкена

Вранці у вівторок, 14 травня, до Києва прибув державний секретар Сполучених ШтатівАмерики Ентоні Блінкен.

Метою візиту є демонстрація солідарності в контексті останніх пакетів військової допомоги для потреб ЗСУ, повідомляє Reuters.

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Агентство нагадало, що цей візит став першим після затвердження наприкінці квітня Конгресом довгоочікуваного пакета військової допомоги Україні на суму 61 млрд доларів.

Візит має продемонструвати солідарність США з Україною, Сили оборони якої намагаються відбити наступ росіян та масовані бомбардування на північно-східному кордоні у Харківській області.

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Американський чиновник з делегації, який на умовах анонімності поспілкувався з журналістами, зазначив, що Блінкен прибув до Києва потягом рано вранці та сподівається «послати сильний сигнал заспокоєння українцям, які, вочевидь, перебувають у дуже складному становищі».

«Місія держсекретаря тут полягає в тому, щоб розповісти про те, як наша додаткова допомога буде надаватися таким чином, щоб допомогти зміцнити їхню оборону, а також дозволити їм дедалі більше перехоплювати ініціативу на полі бою», — сказав посадовець.

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Він додав, що схвалені президентом Джо Байденом 24 квітня артилерія, ракети великої дальності, відомі як ПТРК, і системи ППО, вже надходять до Збройних сил України.

Тим часом сам Блінкен прокоментував свій візит у соцмережі Х.

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«Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку Україні, яка захищає свою свободу від російської агресії», — написав держсекретар США.

Зазначимо, що востаннє Ентоні Блінкен відвідував Україну у вересні минулого року. Тоді чиновник провів зустрічі з політичним керівництвом держави.

Минулого тижня США виділили Україні пакет військової допомоги на 400 млн доларів. До нього увійшли ракети для Patriot, NASAMS, зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS і артилерії та інше. У Білому домі вже анонсували новий пакет допомоги для України. Ексзаступник держсекретаря Вікторія Нуланд повідомила, що влітку США передадуть Україні більш далекобійну зброю.

Водночас президент Володимир Зеленський вчергове звернувся до західних країн із закликом надати Україні більше зенітно-ракетних комплексів Patriot для захисту від інтенсивних обстрілів з боку росії.

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