Справжній рокер: Блінкен зіграв у київському барі на підтримку України

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен під час візиту до Києва зіграв на гітарі в одному з барів столиці, в перед цим у відомій піцерії замовив піцу «Українська».

Про це пише «Голос Америки».



Видання уточнює, що в барі Barman Diktat держсекретар виконав під гітару пісню Rockin' in the Free World із репертуару канадського музиканта Ніла Янга.

На відео видно, що Блінкена помітили в залі й запросили вийти на сцену музиканти, які виступали там увечері. В залі також була амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк.

Блінкен піднявся на сцену та сказав, що знає про те, що зараз дуже важкий час для України.

«Ваші солдати, ваші громадяни — особливо на північному сході, в Харкові — дуже страждають. Але вони повинні знати, ви повинні знати, що Сполучені Штати з вами, велика частина світу з вами, і вони борються не лише за вільну Україну, але й за вільний світ. І вільний світ теж з вами», — сказав він.

Перед цим Блінкен провів зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в київській піцерії «Ветерано». Про це Кулеба розповів на своїй сторінці в Instagram.

«Розмову про підтримку України, про відновлення справедливого миру й розвиток нашої держави, про зброю для наших солдатів ми почали саме тут, де бачиш, заради кого й завдяки кому. Я розказав йому історію закладу, створеного ветеранами, які й зараз на фронті, і замовив піцу «Українська», — написав Кулеба.

В Мережі нагадують, що це не перше публічне виконання пісень під гітару Блінкеном. У вересні 2023 року він розмістив у соцмережі X ролик, у якому його зафіксовано на сцені під час виконання блюзової композиції Hoochie Coochie Man.

«Я не міг упустити сьогоднішню можливість поєднати музику й дипломатію. Було приємно запустити нову ініціативу «Глобальна музична дипломатія», — написав він у коментарі до ролика.

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept's new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK