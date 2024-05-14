Допомога США на підході: стали відомі головні теми переговорів Зеленського з Блінкеном

Головними темами переговорів президента Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном будуть постачання озброєнь до України, насамперед систем ППО, українсько-американська угода про безпеку, а також підготовка до червневого саміту миру.

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Про це Зеленський заявив напередодні зустрічі із Блінкеном, пише BBC.

«Системи ППО є найбільшим дефіцитом для нас. Нам треба два Patriot для Харківської області», — сказав Зеленський.

Своєю чергою, держсекретар Блінкен сказав, що частина американської допомоги з останнього ухваленого Конгресом пакета вже прибула в Україну, а частина ще в дорозі й вона «дозволить змінити ситуацію».

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«Перед нами стоїть низка найважливіших питань на майбутні місяці, і ми хочемо бути впевнені, що разом з багатьма іншими партнерами, ми зробимо ці наступні місяці успішними, що ми впораємося з проблемами, які ми маємо, і що ми долаємо їх усі і робимо це разом», — сказав Блінкен.

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Також президент України висловив сподівання, що США допоможуть залучити до участі у саміті миру максимально велику кількість країн.

Зазначимо, що сьогодні вранці державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом. Як повідомило видання Reuters, мета його поїздки — продемонструвати солідарність Штатів з Україною.

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Світові ЗМІ відзначають, що візит Блінкена відбувається в момент, коли війська рф розпочали новий наступ на півночі Харківської області після того, як у 2022 році були витіснені ЗСУ в рамках контрнаступу.

До слова, це вже четвертий візит Блінкена в Україну за час повномасштабного вторгнення рф. Очікується, що крім Зеленського, він зустрінеться з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Також поїздка Блінкена відбувається буквально через кілька тижнів після того, як президент США Джо Байден підписав довгоочікуваний пакет допомоги Україні на понад 60 млрд доларів. З того часу Штати вже виділили Києву військовий пакет на 400 млн доларів, що включиє, зокрема, ракети до Patriot та NASAMS. Крім того, в Білому домі пообіцяли новий пакет військової допомоги Україні найближчими днями.

Фото Офісу президента

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