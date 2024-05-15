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У Словаччині вчинено замах на «друга путіна» — прем'єра Фіцо (відео)

16:29 15 травня 2024
Роберт Фіцо

Роберт Фіцо, який став прем'єр-міністром Словаччини восени 2023 року, ймовірно, поранений під час замаху на його життя.

Як пише видання dennikn.sk, це сталося у Гандлові після виїздного засідання уряду, політика везуть до лікарні. Зазначається, що постріли пролунали перед Будинком культури, де відбувалося засідання уряду, коли прем'єр вийшов до людей. Репортер видання чув кілька пострілів, а потім побачив, як охоронці підняли прем'єр-міністра з землі, віднесли його до машини та увезли.

Свідки кажуть, що постріли пролунали, коли Фіцо підійшов до людей, які його вітали. Ймовірного нападника затримали поліцейські. Поліція оточила територію, всіх, хто був у Будинку культури, евакуювали. Про безпеку інших членів уряду подбала охорона.

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До перемоги Фіцо Словаччина активно допомогала Україні у боротьбі проти росії, але після цього постачання словацької зброї було припинено.

Словацький прем'єр заявляв, що єдиний шлях до припинення війни в Україні — віддати частину української территорії россії.

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Фото з Вікіпедії

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