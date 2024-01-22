«Україна повинна віддати росії частину своєї території»: прем’єр Словаччини озвучив путінські умови припинення війни

Прем'єр-міністр Словаччини, яка припинила військову допомогу Україні, заявив, що єдиний спосіб покласти край війні росії проти України — це віддати частину української території російським окупантам. Про це пише Politico.

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«Має бути якийсь компроміс, — цитує видання коментар Роберта Фіцо словацькому громадському телеканалу RTVS. — Чого вони очікують, що росіяни покинуть Крим, Донбас і Луганськ? Це нереально».

Проросійський прем'єр-міністр Словаччини прийшов до влади в грудні після того, як його лівопопулістська партія «Курс» (Смег) перемогла на парламентських виборах, пообіцявши припинити відправлення зброї до України, заблокувати потенційне членство Києва в НАТО і виступити проти санкцій щодо росії.

В інтерв'ю словацькому телеканалу Фіцо також заявив, що проти вступу України до НАТО. На 24 січня заплановані переговори прем'єра Словаччини з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

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«Я скажу йому (прем'єру України — Авт.), що він не отримає жодної зброї від Словаччини, що я проти членства України в НАТО і накладу вето на розгляд цього питання в Альянсі», — сказав Фіцо. Як аргумент він повторив наратив кремля про те, що членство України в НАТО спровокує Третю світову війну.

Раніше Фіцо підтримав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в блокуванні пакета допомоги ЄС Україні в розмірі 50 мільярдів євро. А Міністерство культури Словаччини також оголосило, що відновить співпрацю з росією та білоруссю після її припинення в березні 2022 року після вторгнення росії в Україну.

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Нагадаємо, «ФАКТИ» повідомляли про те, що Словаччина поряд з іншими країнами Східної Європи вимагає від ЄС введення мит на імпорт українського зерна.

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