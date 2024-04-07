Влада у Словаччині стала ще більш проросійською: на виборах президента країни переміг союзник українофоба Фіцо

Спікер парламенту та лідер партії «Голос — соціальна демократія» Петер Пеллегріні, який раніше заявляв, що Києву час розпочинати мирні переговори з москвою, переміг у другому турі президентських виборів у Словаччині.

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Як пише ВВС, Пеллегріні набрав 53,26% голосів проти 46,73% у прозахідного кандидата Івана Коркока (за підсумками підрахунку 99,66% голосів). Вважається, що його обрання зміцнить владу прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який виступає проти військової допомоги Києву та часто погоджується із російськими оцінками війни в Україні.

Видання зазначає, що в Словаччині виконавча влада належить прем'єру (їм восени 2023 року став Фіцо), але президент має право накладати вето на закони, що приймаються, і оскаржувати їх у Конституційному суді. До перемоги Фіцо Словаччина була одним із найвірніших союзників України, у тому числі вона передала Києву весь свій парк винищувачів МіГ-29, проте після цього коаліція Фіцо, до якої входить партія «Голос» на чолі з Пеллегріні, припинила постачання словацької зброї в Україну .

У ході передвиборної кампанії Пеллегріні заявляв, що буде «президентом, який підтримає уряд у його зусиллях щодо покращення життя людей» і зробить усе, щоб «Словаччина назавжди залишилася на боці миру, а не на боці війни». Втім, стверджував, що країна «продовжуватиме залишатися сильним членом ЄС і НАТО».

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Зазначається, що Пеллегріні — давній союзник Роберта Фіцо, але більш поміркований. Він створив свою партію «Голос» — більш центристську та ліберальну за популістську «Курс — соціальна демократія» нинішнього прем'єра.

Нагадаємо, що партія Фіцо перемогла на парламентських виборах у вересні минулого року, здобувши майже 24% голосів виборців.

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Фото з Вікіпедії

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