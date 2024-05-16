росія зможе виробляти більше боєприпасів, ніж США та Європа: американська розвідка про те, як Китай підтримує рф

Підтримка Китаєм росії має вирішальне значення в контексті нинішньої ситуації в Україні. Діяльність Пекіна означає також загрозу для Європи. Журналіст RMF FM Павел Жуховський поспілкувався з високопоставленим співробітником американської розвідки, який добре обізнаний з російсько-китайською співпрацею, пише rmf24.pl.

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«Світ все ще дивується, чому, попри санкції та багато пакетів допомоги для України, росія продовжує наступати, — сказав розвідник. — Аналітики вказують на те, що кремль перевів економіку країни на військові рейки, але ця інформація не дає повної картини. росія продовжує наступ, тому що у світі є країни, які її підтримують. І це при тому, що вони офіційно виступають за мир і заперечують підтримку системи, створеної путіним»

Американці не мають жодних сумнівів: Китай підтримує росію у відновленні деморалізованої і ослабленої армії, спустошеної більш ніж дворічними бойовими діями в Україні. Співрозмовник Павла Жуховського не приховує, що підтримка Пекіном російської армії — найбільшої з часів Радянського Союзу — становить загрозу для держав Європи в майбутньому.

У квітні держсекретар США Ентоні Блінкен прилетів до Пекіна, щоб зустрітися з главою китайської дипломатії Ван І та лідером КНР Сі Цзіньпіном. Як повідомив тоді Метью Міллер, речник Державного департаменту США, держсекретар висловив занепокоєння з приводу підтримки Китаєм оборонної промисловості росії. Китай заперечує, що надає військову підтримку росії у війні в Україні. Пекін заявляє, що не має наміру втягуватися в конфлікт, але хоче підтримувати нормальні торговельні відносини з москвою.

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Однак на початку квітня сайт CNN повідомив, що росія отримує дедалі більшу підтримку з боку Китаю у сфері військового виробництва. Це дозволило москві досягти успіху у відновленні своїх збройних сил після вторгнення в Україну. Один американський генерал заявив, що військовий потенціал росії значною мірою повернувся до довоєнного стану. США пригрозили санкціями деяким китайським компаніям. Китайська підтримка призводить, серед іншого, до виробництва верстатів, двигунів для безпілотників, передачі технологій для протикорабельних ракет, мікроелектроніки та нітроцелюлози, що використовується у виробництві пального для зброї. До 2023 року 90 відсотків китайського імпорту мікроелектроніки росія використовувала для виробництва ракет, танків і літаків. Прогнозується, що підтримка росії з боку Пекіна буде зростати.

Джерела RMF FM у Вашингтоні однозначно вказують на те, що китайська допомога впливає на здатність росії продовжувати напади в Україні і може призвести до того, що рф зможе виробляти більше артилерійських боєприпасів, ніж США і Європа.

В останні тижні підтримка Китаєм росії викликає великий інтерес в американських спецслужб. Це пов'язано з тим, що вона має безпосередні наслідки для війни в Україні, а також довгострокові стратегічні наслідки для безпеки Європи, в тому числі Польщі.

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Лише в останньому кварталі 2023 року понад 70 відсотків російських закупівель обладнання на суму майже 900 мільйонів доларів надійшло з Китаю. Ці верстати дозволили росії швидко виробляти зброю та компоненти, в тому числі для своєї програми балістичних ракет. Також у 2023 році 90 відсотків російського імпорту мікроелектроніки надійшло з Китаю.

Американські служби переконані, що росія використовувала імпортну продукцію для виробництва ракет, танків і літаків. Військову оптику для танків і бронетехніки рф отримувала безпосередньо від китайських компаній. КНР також постачала росії двигуни для безпілотників і турбовентиляторні двигуни для крилатих ракет.

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«Ми знаємо, що китайські та російські компанії працюють разом над виробництвом цих безпілотників в росії, подібно до виробництва безпілотників в Ірані», — сказав високопоставлений представник американської розвідки в інтерв'ю RMF FM, також показавши, що існує багато прикладів такої співпраці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Китай надає росії ще й геопросторові розвіддані, допомагаючи їй обстрілювати Україну.

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