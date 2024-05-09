«Настав час послабити наручники, які ми надягли на Зеленського»: в США пояснили, чому програш України у війні обійдеться Заходу дорожче, ніж її перемога

Після шести місяців дебатів США нарешті ухвалили додатковий пакет допомоги Україні кілька тижнів тому. І хоча боєприпаси можуть незабаром надійти захисникам України на передову, правда полягає в тому, що якщо США та їхні союзники не змінять свої підходи до підтримки ЗСУ, то, ймовірно, нинішнього пакета допомоги буде занадто мало і надійде він занадто пізно.

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Два роки тому авторитетний військовий аналітик Сет Джонс зазначив, що російська армія розвалюється. Але зараз експерт висловлює набагато більш тривожну думку про те, що українська армія «перебуває у все більш небезпечному становищі». І хоча ще занадто рано говорити про поразку, Джонс вважає, що «без чіткої стратегії США і без постійного постачання Україні західної зброї, даних розвідки та тренувань путін може перемогти». Про це для Politico пише в авторській колонці Марк Т. Кіммітт — бригадний генерал армії США у відставці, а також помічник держсекретаря США з військово-політичних питань

Генерал називає три складові необхідної для перемоги України стратегії.

«По-перше, адміністрація США та їхні союзники по НАТО повинні послабити обмежувальні правила застосування зброї, що постачається Заходом, і дозволити Україні використовувати це обладнання на повну потужність. Бриитанія вже пом'якшила правила застосування зброї, але обмеження, які накладають інші, не дозволяючи Україні здійснювати транскордонні напади й атакувати об'єкти російської дислокації, такі як Чорноморський флот, мають бути скасовані», — впевнений Марк Т. Кіммітт.

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По-друге, пише експерт, настав час сміливіше ризикувати з американськими й західними військовими запасами.

«Величезна кількість готового і смертоносного обладнання притримується для інших світових непередбачуваних ситуацій, навчань і випробувань. Таке накопичення ресурсів є цілком зрозумілим, адже командири в усьому світі прагнуть забезпечити їхню готовність. Проте, невдача в Україні може призвести до тієї самої війни, до якої готові наші солдати в таких місцях, як Корея. Противники, такі як північнокорейський лідер Кім Чен Ин, беруть до уваги нерішучість США у підтримці друзів і союзників — так само як і Китай. Президент України Володимир Зеленський потребує більше боєприпасів. Загалом офіційні представники армії США відзначають, що нинішній ризик підтримки України є „керованим“, але настав час взяти на себе трохи більше ризику і зануритися в ці запаси, щоб запобігти потенційній поразці Києва. Перемога України у війні коштує дорого, але не так дорого, як її програш», — зазначає генерал.

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Марк Т. Кіммітт нагадав, що попри те, що в США подвоїли виробництво артилерійських снарядів до 28 тисяч на місяць, росія випускає в середньому 10 тисяч снарядів на день.

Нарешті генерал вважає, що США повинні рішуче демонструвати своє лідерство у світі.

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«В Україні нинішня війна на виснаження сприяє стратегії путіна. Це дороге виснаження людських, матеріальних і моральних ресурсів, і не можна допустити, щоб нещодавні невдачі України передували повномасштабному російському контрнаступу наприкінці весни або влітку. путін залишається переконаним, що час і терпіння — його найсильніші воїни. Потрібно зламати цю впевненість», — зазначає Марк Т. Кіммітт.

Він наголошує, що ухваленої нещодавно в США допомоги недостатньо, щоб переломити ситуацію в Україні, що погіршується.

«Настав час послабити наручники, які ми надягли на Зеленського, і дозволити йому використовувати зброю та обладнання, які ми надаємо. Час ризикувати нашими запасами воєнного часу і дати те, що потрібно, українським солдатам. Час нагадати рф про те, про що путін щодня говорить своїй країні: поразка в Україні — це загроза нашій власній безпеці. Час зняти рукавички», — зазначив американський бригадний генерал.

Раніше президент Франції заявив про те, що якщо Україна програє у війні з росією, то в Європі більше ніколи не буде безпечно.

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