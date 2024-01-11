володимир путін, можливо, і говорив про тісні зв'язки між країнами, але росія, яка не досягла жодного оперативно значущого прогресу у війні з Україною у 2023 році, може стати надмірно залежною від Китаю в торгівлі, попереджають економісти. Після того, як Захід запровадив санкції проти росії як покарання за війну, яку путін розпочав Україні, рф розділила світ на дружні та недружні країни, пропонуючи першій групі сприятливі торговельні умови для свого експорту, ключовими з яких є нафта і газ.

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Китай офіційно зберігає нейтралітет щодо війни путіна і, як дружня країна, оголосив у грудні про рекордний товарообіг між країнами у 2023 році. У січні-листопаді він сягнув 218 мільярдів доларів, що більше, ніж за весь попередній рік, повідомляє Newsweek.

Частково розширення торгівлі між країнами відбулося завдяки будівництву нафтопроводу ВСТО (Східний Сибір — Тихий океан) між росією та Азією, газопроводу «Сила Сибіру» та відкриттю проєкту «Ямал СПГ» (скраплений природний газ) для значних китайських інвестицій.

росія також є великим постачальником сільськогосподарської продукції, наприклад, пшениці. Країна, в свою чергу, збільшила імпорт китайських споживчих і промислових товарів, таких як автомобілі, які раніше надходили від західних постачальників.

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Але російські економісти Олександр Кнобель з Інституту Гайдара і Олександр Фіранчук з Центру досліджень міжнародної торгівлі РАНХ и ГС попереджають, що якщо Китаю доведеться вибирати між Заходом і росією, то він не зробить вибір на користь москви.

У їхній доповіді, опублікованій 30 грудня, зазначається, що основні торговельні партнери Китаю, такі як ЄС, США, Японія і Південна Корея, є недружніми до москви і продають Китаю більше товарів, ніж росія. Хоча Китай забезпечує майже третину російської торгівлі, частка рф в товарообігу Китаю — 5,1% в імпорті і 3,3% в експорті — «набагато менша, ніж у основних недружніх країн, й існують ризики скорочення торгівлі в разі запровадження вторинних санкцій».

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«Залежність Китаю від поставок промислових товарів з недружніх країн значно перевищує його залежність від імпорту російської сировини, — йдеться у звіті. — Існують ризики того, що вторинні санкції вплинуть на взаємну торгівлю між Китаєм і росією, особливо якщо вони будуть введені проти окремих компаній».

Кріс Віфер, генеральний директор компанії стратегічних консультантів Macro-Advisory Ltd сказав в інтерв'ю Newsweek, що після десятиліття свого розвороту в бік Азії росія так само залежна від Китаю в питаннях торгівлі, як і від Заходу в 2014 році.

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Тим часом, щоб зменшити залежність від Китаю, дехто в росії закликає розширити групу країн БРІКС «Бразилія, росія, Індія, Китай і Південна Африка», частково тому, що це може дозволити москві диверсифікувати торговельних партнерів.

Раніше повідомлялося, що Китай поставив лукашенку дипломатичний ультиматум.

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