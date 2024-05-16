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Готуємо оладки з яблуками: діти будуть у захваті

20:17 16 травня 2024
оладки з яблуками

Пухкі млинці на кефірі, а всередині соковита начинка з яблук. Здається, сезон яблук в Україні не закінчується ніколи, і це чудово. Ми можемо готувати домашню випічку та смачні сніданки, а ще карамелізувати яблука та додавати до каш, сиру, запіканок та інших страв, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

Складники:

  • 200 г кефіру
  • 1 яйце
  • 160 г борошна
  • 30 г цукру
  • 0,5 ч. л. соди
  • 140 г спілих яблук, нарізаних дрібним кубиком
  • Олія для смаження

Приготування:

У мисці змішати кефір, яйце, цукор та соду. Ввести борошно та перемішати до консистенції густої сметани. Відставити тісто. Почистити та нарізати яблука дрібним кубиком. Яблука краще брати спілі. Все зʼєднати та розмішати. Смажити на олії з обох боків на середньому вогні. Подавати з медом або сметаною.

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Нагадаємо рецепт неймовірно смачного яблучного соусу для салатів.

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