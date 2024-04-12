Пухкі пісні булочки з яблуками: чудовий рецепт з універсального тіста

Пісне тісто виходить м'яке та пухке, наступного дня також залишається м'якеньким. Воно універсальне, можна робити не тільки з солодкою начинкою, а й приготувати з нього, наприклад, пампушки з часничком. Потрібно лише зменшити кількість цукру, пояснює фудблогерка Тетяна Петришина.

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Складники:

250 мл теплої води

20 г свіжих дріжджів

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1 ч. ложка меду (в опару)

450 г борошна (± тісто має бути м'яке)

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½ ч. ложки розпушувача

6 ст. ложок цукру

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6 ст. ложок олії



0,5 ч. ложки солі

10 г ванільного цукру



2 ст. ложки апельсинової пасти (або цедра 1 апельсина)

Приготування

Дріжджі перетерти з 1 ч. л. меду, додати 4 ст. л. борошна з загальної кількості, влити теплу воду, розмішати, вкрити та залишити опару на 20 хвилин, щоб гарно підійшла та збільшилась.

В опару додати цукор, ванільний цукор, сіль, олію, пасту/цедру, борошно, просіяне з розпушувачем, за бажанням — прянощі, замісити м’яке тісто (борошном не забивайте, може піти менше борошна, додавайте поступово).

Залишити підходити в теплому місці до збільшення вдвічі (обов'язково вкрити тісто).

Поділити тісто на шматки, сформувати колобочки, вкрити, залишити відпочити на 10 хвилин (у мене 21 шт. приблизно по 40 г). З колобка формуємо кружечок, кладемо начинку — яблучне повидло, защипуємо, округляємо, кладемо на застелене пергаментом деко. Вкриваємо та даємо гарно підійти у теплі.

Випікати в духовці, розігрітій до 200 градусів, приблизно 25 хвилин, до золотистого кольору. Готові булочки змастити олією, можна й не змащувати. Злегка тепленькі посипати цукровою пудрою.

А кулінарка Магдалина Шершун радить приготувати пісні завиванці з маком за рецептом, перевіреним роками.

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