Пухкі пісні булочки з яблуками: чудовий рецепт з універсального тіста
Пісне тісто виходить м'яке та пухке, наступного дня також залишається м'якеньким. Воно універсальне, можна робити не тільки з солодкою начинкою, а й приготувати з нього, наприклад, пампушки з часничком. Потрібно лише зменшити кількість цукру, пояснює фудблогерка Тетяна Петришина.
Складники:
250 мл теплої води
20 г свіжих дріжджів
1 ч. ложка меду (в опару)
450 г борошна (± тісто має бути м'яке)
½ ч. ложки розпушувача
6 ст. ложок цукру
6 ст. ложок олії
0,5 ч. ложки солі
10 г ванільного цукру
2 ст. ложки апельсинової пасти (або цедра 1 апельсина)
Приготування
Дріжджі перетерти з 1 ч. л. меду, додати 4 ст. л. борошна з загальної кількості, влити теплу воду, розмішати, вкрити та залишити опару на 20 хвилин, щоб гарно підійшла та збільшилась.
В опару додати цукор, ванільний цукор, сіль, олію, пасту/цедру, борошно, просіяне з розпушувачем, за бажанням — прянощі, замісити м’яке тісто (борошном не забивайте, може піти менше борошна, додавайте поступово).
Залишити підходити в теплому місці до збільшення вдвічі (обов'язково вкрити тісто).
Поділити тісто на шматки, сформувати колобочки, вкрити, залишити відпочити на 10 хвилин (у мене 21 шт. приблизно по 40 г). З колобка формуємо кружечок, кладемо начинку — яблучне повидло, защипуємо, округляємо, кладемо на застелене пергаментом деко. Вкриваємо та даємо гарно підійти у теплі.
Випікати в духовці, розігрітій до 200 градусів, приблизно 25 хвилин, до золотистого кольору. Готові булочки змастити олією, можна й не змащувати. Злегка тепленькі посипати цукровою пудрою.
А кулінарка Магдалина Шершун радить приготувати пісні завиванці з маком за рецептом, перевіреним роками.
24
Читайте також: Домашній хліб-батон, який ви точно полюбите: готуйте та діліться рецептом із колежанками
Читайте нас у Facebook