Барвистий салат з моркви, яблука та цибулі-порею на Великдень: чудово смакує зі смаженим м’ясом чи рибою
Цей барвистий салат з моркви, яблука та цибулі-порею соковитий та гострий. Ідеально підходить до смаженого м'яса або риби. Салат має виразний смак завдяки додаванню цибулі-порею, пише beszamel.se.pl.
Складники:
2 морквини
2 яблука
1 цибулина-порей
1 пучок цибулі
3 столові ложки лимонного соку
2 столові ложки оливкової олії
сіль та перець
Приготування
Натерти моркву на грубій тертці. Яблука нарізати шматочками й скропити 1 ст. л. лимонного соку. Білу частину цибулі-порею нарізати тонкими кільцями. Дрібно нарізати зелень цибулі. Змішати всі інгредієнти, посолити й поперчити до смаку, полити лимонним соком і олією. Перед подаванням на стіл перемішати.
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