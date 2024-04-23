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Барвистий салат з моркви, яблука та цибулі-порею на Великдень: чудово смакує зі смаженим м’ясом чи рибою

20:17 26 квітня 2024
салат

Цей барвистий салат з моркви, яблука та цибулі-порею соковитий та гострий. Ідеально підходить до смаженого м'яса або риби. Салат має виразний смак завдяки додаванню цибулі-порею, пише beszamel.se.pl.

Складники:

2 морквини

2 яблука

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1 цибулина-порей

1 пучок цибулі

3 столові ложки лимонного соку

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2 столові ложки оливкової олії

сіль та перець

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Приготування

Натерти моркву на грубій тертці. Яблука нарізати шматочками й скропити 1 ст. л. лимонного соку. Білу частину цибулі-порею нарізати тонкими кільцями. Дрібно нарізати зелень цибулі. Змішати всі інгредієнти, посолити й поперчити до смаку, полити лимонним соком і олією. Перед подаванням на стіл перемішати.

А як приготувати смачний салат з буряка та інгредієнтів, які завжди є вдома, читайте тут.

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