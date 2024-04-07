Неймовірно смачний яблучний соус для салатів: готуємося до Великодня
Все більше людей відмовляються від надто жирних соусів на користь легких та корисних. Усі хочуть мати гарне здоров'я. Наприклад, прекрасною альтернативою майонезу та сметані може бути яблучний соус. А яблука практично завжди надають стравам вишуканого смаку. Згадаймо хоча б качку, фаршировану яблуками, або овочеві салати.
Рецептом соусу поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Чудову заправку для салатів приготувати легко та просто, — каже Елла Іванова. — Смак соусу залежить від смаку яблук. Я волію використовувати зелені сорти яблук, які, як правило, мають певну кислинку.
Яблучний соус
- 2 яблука
- 130 мл рослинної олії
- Сіль та цукор за смаком
- 1−2 чайні ложки лимонного соку
- 1 чайна ложка гірчиці
Яблука запікаємо до готовності. Охолоджуємо, знімаємо шкірку і подрібнюємо в блендері, додаємо решту інгредієнтів і все це збиваємо. Пробуємо. Це завжди дуже важливо, щоб довести смак практично до досконалості.
Заправляємо яблучним соусом салат. І смачного!
Раніше Елла Іванова розповіла, як приготувати чилі-джем до шашлика.
Також ми публікували рецепт пирога з фаршированими яблуками та сирною заливкою від шеф-кухаря Валентини Кущ.
Фото з альбому Елли Іванової34
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