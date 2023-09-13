Очистить навіть «вбиту» ванну: «суперзасіб» всього з чотирьох доступних компонентів (відео)

Для отримання білої чистоти ванни необов'язково використовувати дорогі засоби для чищення. Домогтися потрібного ефекту допоможуть кальцинована сода, харчова сода, білизна та оцет. Правильно скориставшись порадами щодо застосування цих засобів, можна назавжди забути про проблеми чистоти у ванній кімнаті.

Ці засоби впораються з іржею, що накопичується через використання сталевих труб і несправних змішувачів, вапняним нальотом та плямами від шампунів, мила та інших миючих засобів, зазначає експерт Олена Матвєєва.

Щоб якнайшвидше та ефективніше відбілити ванну, достатньо кальциновану соду розмішати у невеликій кількості води до утворення консистенції кашки та наносити на всю поверхню забруднення.

Для надання білизни можна додавати до соди кілька крапель нашатирного спирту. Після закінчення відведеного часу кашку, що утворилася, слід змити оцтом.

Важливо якнайдовше протримати соду на забрудненій поверхні, щоб активні речовини встигли розпочати і завершити свою дію. Змивати розчин краще теплою водою слабкого тиску.

Кальцинована сода відрізняється високим вмістом лугу, який ефективно справляється з вапняним нальотом. Оцет надає блиску поверхні ванни.

Відбілити ванну білизною, допоможе ефективний спосіб — потрібно наповнити ванну водою, додати 500 мл білизни та залишити на кілька годин. Після спускання води добре протерти всі краї. Хлорка роз'їсть наліт та іржу, а також відбілить кольорові місця.

Для підтримання чистоти у ванній кімнаті процедуру чищення слід робити якнайчастіше.

Також бажано після кожного відвідування помити ванну розчином соди. Це дозволить змити весь наліт, що утворився, запобігти появі вапна та іржі.

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