Методи прання та прибирання «2 ложки», «3 ложки» та «8 ложок»: завдяки їм ваші речі та сантехніка будуть неймовірно чистими

Схоже, метод «3 ложки», який допомагає очистити наліт в унітазі, чорнющі сковорідки і навіть духовку, настільки сподобався господиням, що вони почали розвивати його для багатьох операцій, адже поєднання різних чистячих засобів дійсно має унікальний ефект.

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І розпочати пропонуємо з прання за методом «3 ложки», який допомагає позбутися застарілих плям.

Візьміть 2 ложки «з гіркою» солі та одну столову ложку розпушувача для тіста. Добре змішайте в тазу з теплою водою до повного розчинення. Занурте всі брудні речі в цей розчин на кілька годин, а після цього перемістіть у пральну машину і виперіть на відповідному режимі.

А якщо додати кілька ложок солі прямо в барабан пральної машини перед пранням, отримаєте подвійний ефект. Сама машина всередині блищатиме, а одяг стане ідеально чистим.

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Метод прання «8 ложок»: як використовувати сіль для пральної машини

Обов'язково спробуйте цей спосіб прання, який чудово працює навіть з найдешевшим порошком. А головне, що вам не потрібно буде додавати кондиціонер для прання, речі стануть м'якими, приємними на дотик та позбудуться неприємного запаху.

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Як приготувати чудо-засіб: візьміть один літр води і розчиніть в ньому вісім столових ложок солі. Додайте одну столову ложку лимонної кислоти і 1 столову ложку будь-якого бальзаму для волосся. Насипте стільки ж порошку, як зазвичай. Увімкніть звичний режим прання.

Для очищення унітазу добре підходить метод «2 ложки».

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«Метод називається так, тому що для виготовлення робочого розчину знадобляться 2 столові ложки», — пояснює його автор.

Порядок дій наступний.

- Насипаємо в миску 2 столові ложки лимонної кислоти та 2 столові ложки харчової соди. Перемішуємо та наливаємо трохи теплої води.

- Відразу починається бурхлива реакція, розчин шипить і пузириться.

- Отриману кашку розподіляємо по всій поверхні унітазу.

- Залишаємо для взаємодії на 30 хвилин.

- Після закінчення часу прочищаємо всі важкодоступні місця унітазу йоржиком і натискаємо кнопку зливу води.

- Усі забруднення розчинилися, поверхня сяє, як нова.

При сильному забрудненні процедуру можна повторити.

«Спосіб доступний, результат приголомшливий, економія ваших грошей стовідсоткова», — говориться на сайті експерта, який його успішно застосовує.

Нагадаємо, «ФАКТИ» розповідали, як китайські умільці борються з складними засміченнями в унітазі і легко перемагають їх.

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