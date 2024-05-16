Клеммі Муді, помічниця редактора The Sun, впевнена, що Меган Маркл знайшла своє справжнє покликання в африканському турне, яке описують майже по-президентськи, пише The Sun.

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«Африканський візит Меган Маркл та принца Гаррі був описаний у прискорених, президентських термінах, — пише Клеммі Муді. — В Нігерії поруч з колишнім випускником Ітона вона мала чудовий вигляд (постійно супроводжувана охороною в стилі Білого дому та озброєними АК-47 працівниками місцевої поліції). Подружжя, яке відмовилось від королівських титулів, було описано як «особливі гості». Можливо, підбадьорена нещодавнім тестом ДНК, який показав, що колишня акторка Меган на 43 відсотки є нігерійкою, вона сказала дітям у школі: «Я бачу себе у вас». Пізніше вона подякувала нації за те, що «вітає її вдома». Попри те, що дев'ять років тому у своєму блозі The Tig вона написала любовного листа на Мальту, звідки родом її прабабуся, стверджуючи, що ця країна також для неї як рідний дім. Зрештою, домівок ніколи не буває забагато.

В Африці було багато модних змін у вбранні, посмішок для маленьких дітей, багато тримання за руки та промов про освіту, психічне здоров'я та «збагачення».

Меган називає Нігерію «своєю країною», і, безумовно, ця маленька подорож може виявитися надзвичайно збагачувальною для Маркл.

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«Забудьте про кричущий червоний, білий та синій кольори — президентка Маркл надаватиме перевагу вишуканим сіро-коричневим і симпатичним нейтральним відтінкам під час своєї подорожі до Білого дому, — пише The Sun. - Минулого тижня її чоловік уникав свого батька, короля Чарльза, вважаючи за краще зупинитися в готелі в Сурреї, а не в улюбленій королівській резиденції. Це, безумовно, остаточна заява про наміри подружжя: більше не чіплятися за монархічні шлейфи. Політика — над королівською владою. Геополітична дипломатія — над сім'єю. Критикуйте Меган скільки завгодно, та вона дійсно має унікальний блискучий спосіб спілкування з публікою. Так само, за іронією долі, як і принцеса Діана… У США ніколи не було президента-жінки, і значна частина фішок Меган пов'язана з гендерною рівністю. А принц Гаррі… досить розумний, щоб усвідомлювати, що його зірка заходить. Він відданий своїй дружині та двом дітям — він, безсумнівно, підтримає її Великий План. Не забуваймо, що минулого місяця він сказав про Америку як про свою офіційну країну проживання, що, безумовно, полегшує майбутні трансатлантичні амбіції його дружини».

Раніше повідомлялося, що в Африці Меган Маркл по-особливому вшанувала пам’ять принцеси Діани.

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