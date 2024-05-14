Меган Маркл в Африці по-особливому вшанувала пам’ять принцеси Діани: як це відбувалося

Меган Маркл знайшла особливий спосіб вшанувати принцесу Діану під час своєї поїздки до Нігерії. 42-річна герцогиня Сассекська одягла намисто, яке належало матері принца Гаррі, на прийом для сімей військових в Абуджі.

ВІДЕО ДНЯ

Видання People пише, що намисто з ніжним діамантовим хрестом на золотому ланцюжку, яке нещодавно Гаррі подарував своїй дружині, колись належало принцесі Діані.

Меган часто віддає пошану матері Гаррі за допомогою моди, і в її скриньці з коштовностями є кілька прикрас, які належали покійній принцесі Уельській, зокрема сережки-метелики й каблучка з аквамарином. 39-річний принц Гаррі також помістив два діаманти з особистої колекції своєї матері в обручку з трьома каменями, яку він створив для Меган, коли освідчився їй у 2017 році.

Герцог і герцогиня Сассекські йдуть слідами батьків Гаррі, короля Чарльза й принцеси Діани, які відвідали Нігерію з офіційним візитом у березні 1990 року. Меган тонко вшанувала Діану в перший день їхньої подорожі, одягнувши золоте намисто, що нагадує те, яке Діана носила під час свого перебування в Нігерії понад 30 років тому.

РЕКЛАМА

В інший день Меган одягала намисто з хрестиком з білою лляною сукнею без бретелей, а її волосся було зачесане вгору, що дозволило аксесуару сяяти. Її тепло зустріли на прийомі в офіцерській їдальні штабу оборони, де чиновниця визнала нігерійське походження Меган у своїй промові.

«Принцеса Меган — нігерійка!» — сказала Абіке Дабірі Еріва, голова нігерійської діаспори, під час заходу. Цей вигук викликав бурхливі оплески натовпу, а також посмішку та оплески самої Меган. Раніше герцогиня Сассекська розповіла у своєму подкасті Archetypes, що виявила, що вона на 43% нігерійка, завдяки генеалогічному тесту. Протягом усієї поїздки вона говорила про зв'язок, який відчуває з країною.

РЕКЛАМА

Гаррі та Меган перебувають у Нігерії на запрошення начальника штабу оборони, найвищого військового посадовця країни. Візит є важливим, оскільки це їхнє перше міжнародне турне після того, як вони відійшли від королівських обов'язків у 2020 році.

Насичений маршрут був присвячений «Іграм Нескорених» (Invictus Games), які принц Гаррі заснував у 2014 році як засіб зцілення поранених, травмованих і хворих військовослужбовців за допомогою адаптивного спорту. Гаррі й Меган здійснили поїздку після дебюту Нігерії на останніх «Іграх Нескорених» у Дюссельдорфі, Німеччина, у вересні 2023 року, а міністр оборони висловив зацікавленість у проведенні змагань у майбутньому.

РЕКЛАМА

Поїздка герцога й герцогині стартувала в Абуджі та завершилась в Лаґосі баскетбольним тренінгом від благодійної організації Giants of Africa. Завершення перебування в Лаґосі також нагадує про поїздку принцеси Діани та короля Чарльза до Нігерії, які відвідали це місто у 1990 році.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Меган Маркл робить життя принца Гаррі нещасним.

218

Читайте нас у Facebook