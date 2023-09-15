Привіт від одноплемінників: нігерійські спортсмени дали Меган Маркл нове прізвисько
Герцогиня Сассекська несподівано отримала нове прізвисько. Його придумали члени збірної Нігерії на «Іграх нескорених». Нещодавно завдяки генеалогічному тесту Меган Маркл дізналася, що вона на 43% нігерійка. Ця новина стала приводом для жарту, який принц Гаррі відпустив на церемонії відкриття «Ігор нескорених» у Дюссельдорфі. Він сказав, що цього року їм із дружиною доведеться непросто, адже він вболіватиме за британців, а Меган — за Нігерію.
Як уже повідомляли «ФАКТИ», 42-річна герцогиня прилетіла в Дюссельдорф, коли змагання вже були в розпалі. Вона принесла вибачення учасникам за своє запізнення. І тепер цілими днями сидить із чоловіком на трибунах, спостерігаючи за іграми.
Сассекси, наприклад, подивилися баскетбольний матч на візках між Україною та Австралією, відвідали дитячий захід і провели час із нігерійською командою.
Нігерія, поряд із Колумбією та Ізраїлем, стали новими учасниками «Ігор нескорених». Загалом до Дюссельдорфа приїхали представники 21 країни світу — 500 спортсменів.
Принц Гаррі та Меган позували для фото зі збірною Нігерії, розгорнувши державний прапор цієї країни. Нігерійці вручили Сассексам меморіальну дошку від міністра оборони, а потім привітали герцогиню з новим прізвиськом.
Вони назвали Меган так — Аміра Нгозі Лоло. Потім пояснили, що кожне з трьох слів у її новому імені має королівський сенс. Аміра — це ім'я принцеси-войовниці з давньої легенди, Нгозі означає «благословенна», а Лоло — «королівська дружина».
Меган і Гаррі залишилися задоволені та подякували нігерійцям.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі по-королівськи зупинилися в Німеччині в номері за 2500 доларів за ніч.61