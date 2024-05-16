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Суспільство та люди

Чи прирівнюється електронна повістка до фізичного вручення від ТЦК: відповідь експерта

16:05 16 травня 2024
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Вже через два дні набере чинності новий закон про мобілізацію. Для українських чоловіків багато чого зміниться у житті. Так, всім військовозобов'язаним не тільки будуть вклеювати у військовий квиток спеціальний штрих-код (VIN-код), що фактично замінить паспорт та інші документи, але й змусять відповідати за невиконання вимог за електронними повістками.

Про це розповів виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко в етері «Київ 24».

«Невиконання вимог електронної повістки в кабінеті призовника, нестиме такі ж наслідки, як і невиконання вимог врученої фізично. Це сучасний канал зв'язку, який передбачає швидке реагування. І тут не потрібні, скажімо, посередники у вигляді тих, хто може передавати ці повістки: роботодавці, навчальний заклад, керівництво місця проживання, управителі ОСББ. Відповідно, це безпосереднє спілкування з ТЦК. Як на мене, це буде одна з найефективніших форм, коли так само за це настає відповідальність. Це абсолютно логічно», — сказав він.

За словами Павліченка, у разі невиконання вимог за повістками щодо звірення персональних даних та прибуття для проходження ВЛК настає адміністративна відповідальність. В разі невиконання мобілізаційного розпорядження настає кримінальна відповідальність.

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«Тобто є різні види відповідальності», — додав Павліченко.

Він підкреслив, що невиконання вимог електронної повістки «є початком відліку того, що особа може зазнати адміністративного переслідування: штраф або позбавлення права керувати автомобілем».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що зміниться у проведенні мобілізації з 18 травня для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.

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