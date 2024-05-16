Стало відомо, скільки заробила Брітні Спірс, завдяки скандальним мемуарам

Наприкінці жовтня минулого року американська співачка Брітні Спірс випустила скандально відверті мемуари «Жінка в мені», що неабияк помотала нерви всім своїм добре забутим старим знайомим та колишнім бойфрендам.

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Взяти хоча б Джастіна Тімберлейка — його популярність стрімко полетіла вниз після того, як поп-діва зізналася в аборті від нього та розкрила всі його зради.

І поки екскохані співачки записуються на черговий прийом до психотерапевта, щоб прийти до тями після публічного розголосу всього того, що мало залишитися в таємниці, їй скаржитися особливо не доводиться.

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Стало відомо, що завдяки злощасній книзі Брітні збагатилася на 40 мільйонів доларів (лише 15 з контракту з видавництвом). Про це повідомляє видання US Weekly.

Крім того, непогано працюють і хіти Спірс, які знову стали популярними на тлі скандалу і приносять чималий дохід. Одним словом, із грішми проблем немає.

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Втім, джерело, з яким вдалося поговорити виданню, зізналося, що головна проблема — не те, як заробити зірці, а на що вона витрачає гроші.

Ви здивуєтеся, але сумок «Біркін» у цьому списку немає", — цитує джерело видання.

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Виявляється, Брітні купує багато одягу онлайн, і віддає перевагу мас-маркету, а не люксовим брендам. А ось на розкішні подорожі вона не шкодує і прямо-таки пропалює зароблене на Бора-Бора або на Гаваях. На жаль, це все може закінчитися плачевно.

Інсайдер запевняє, що після закінчення опіки Спірс мала фінансовий план, але ніхто не стежив за його виконанням, так що якщо зараз на рахунку красується вагома цифра, то такими темпами вона може помітно зменшитися.

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