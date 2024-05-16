39.43 / 39.95 42.73 / 43.42
Київ: +17
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Стало відомо, скільки заробила Брітні Спірс, завдяки скандальним мемуарам

16:35 16 травня 2024
Брітні Спірс

Наприкінці жовтня минулого року американська співачка Брітні Спірс випустила скандально відверті мемуари «Жінка в мені», що неабияк помотала нерви всім своїм добре забутим старим знайомим та колишнім бойфрендам.

Взяти хоча б Джастіна Тімберлейка — його популярність стрімко полетіла вниз після того, як поп-діва зізналася в аборті від нього та розкрила всі його зради.

І поки екскохані співачки записуються на черговий прийом до психотерапевта, щоб прийти до тями після публічного розголосу всього того, що мало залишитися в таємниці, їй скаржитися особливо не доводиться.

РЕКЛАМА

Стало відомо, що завдяки злощасній книзі Брітні збагатилася на 40 мільйонів доларів (лише 15 з контракту з видавництвом). Про це повідомляє видання US Weekly.

Крім того, непогано працюють і хіти Спірс, які знову стали популярними на тлі скандалу і приносять чималий дохід. Одним словом, із грішми проблем немає.

РЕКЛАМА

Втім, джерело, з яким вдалося поговорити виданню, зізналося, що головна проблема — не те, як заробити зірці, а на що вона витрачає гроші.

Ви здивуєтеся, але сумок «Біркін» у цьому списку немає", — цитує джерело видання.

РЕКЛАМА

Виявляється, Брітні купує багато одягу онлайн, і віддає перевагу мас-маркету, а не люксовим брендам. А ось на розкішні подорожі вона не шкодує і прямо-таки пропалює зароблене на Бора-Бора або на Гаваях. На жаль, це все може закінчитися плачевно.

Інсайдер запевняє, що після закінчення опіки Спірс мала фінансовий план, але ніхто не стежив за його виконанням, так що якщо зараз на рахунку красується вагома цифра, то такими темпами вона може помітно зменшитися.

17

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Анжела Перл

Стрільцям — приплив енергії та сил, Дівам — романтичні сюрпризи, а Ракам — додатковий дохід: що обіцяють зорі та Анжела Перл на 16 травня

Щаслива пора

Щастя поряд: для трьох знаків Зодіаку з 16 травня відкривається дорога до процвітання

Котлети

Соковиті та ароматні котлети за старим іспанським рецептом: «такого насиченого смаку у вашому житті точно не було» (відео)

Зупинка на блокпості

Штраф за «неоновлення» даних: чи доведеться платити 25,5 тисячі грн щодня?

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту