Мирова угода вартістю в два мільйона доларів: як завершилась судова тяганина Брітні Спірс з батьком

Брітні Спірс перебувала під опікою батька Джеймі Спірса з 2008 року. Весь цей час він контролював особисті та фінансові справи співачки. А в 2021 році стало відомо, що Джеймс Спірс відмовився від опікунства над донькою. Нещодавно стало відомо, що Брітні і Джеймі Спірс врегулювали суперечку і щодо судових витрат, пов’язаних із боротьбою за опікунство. Адвокати обох сторін підтвердили People, що у Верховному суді Лос-Анджелеса вони домовилися про нерозголошену суму.

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«Хоча опікунство було припинено в листопаді 2021 року, тепер Брітні Спірс точно має повну свободу, — сказав адвокат співачки Метью С. Розенгарт. — Тепер їй не потрібно більше відвідувати суди і перейматись через судову тяганину. Брітні Спірс виграла, коли суд відсторонив її батька і відновив її основні права та громадянські свободи».

Адвокат Джеймі, Алекс Вайнгартен, сказав, що обидві сторони «досягли мирової угоди, яка вирішує всі невирішені суперечки».

«Я не можу коментувати жодних деталей, оскільки угода є конфіденційною. Джеймі в захваті від того, що все це позаду. Він дуже любить свою доньку, і все, що він коли-небудь робив, було для того, щоб захистити та підтримати її, — заявив Вайнгартен. — Прикро, що деякі безвідповідальні люди в житті Брітні вирішили тягнути це так довго».

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Завдяки угоді Брітні і Джеймі Спірс уникли суду за ймовірні фінансові зловживання під час її опікунства. Судовий процес мав розпочатися у травні. Суперечка виникла через те, що батько співачки просив понад 2 мільйони доларів на оплату гонорарів кільком юридичним фірмам, які він найняв, виконуючи обов'язки опікуна доньки.

Адвокат поп-зірки Метью С. Розенгарт заперечував проти цих витрат. Однак суд зобов'язав Брітні Спірс виплатити понад 2 мільйони доларів на судові витрати її батька у справі про опікунство.

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Раніше повідомлялося, що Брітні Спірс заявила, що більше не зустрічається з своїм коханцем-домашнім робітником і стверджує, що бути самотньою — чудово.

Фото Getty Images

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