Варто поквапитись: чоловіки після 18 травня не зможуть оформити два документи — про що йдеться

Новий закон про мобілізацію вже скоро набере чинності. До цього часу військовозобов’язаним чоловікам радять зберегти на телефон деякі важливі документи.

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Про це повідомила співробітниця Адвокатського Агентства «Пані в Законі» на Facebook-сторінці організації.

Також вона порадила військовозобов’язаним чоловікам сьогодні-завтра витягнути з порталу «Дія» наступні два документи:

- довідку про несудимість;

- витяг про реєстрацію місця проживання.

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Також їх варто зберегти на телефон чи на комп’ютер, щоб вони завжди були у швидкому доступі: «…зробити це неважко, а може знадобитись».

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Крім військовозобов’язаних чоловіків в Україні, цей крок вона рекомендує виконати і чоловікам за кордоном, наголосивши, що після 18 травня може стати проблематичним отримати легкий доступ до цих документів.

Раніше експерт розповів, чи прирівнюється електронна повістка до фізичного вручення від ТЦК.

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