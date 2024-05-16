Показали путіністам No Pasaran: українці змусили інтернет-магазин зняти з продажу футболки з перекресленим жовто-синім прапором

Днями в Іспанії, яка допомагає Україні військовою технікою, розгорівся величезний скандал навколо продукції місцевого інтернет-магазину дитячого одягу Gocco, який представив футболку з перекресленим прапором України.

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З урахуванням того, що Gocco є лідером на ринку в секторі дитячого і молодіжного одягу, під дописом одразу зʼявилось безліч скарг від українців і не тільки.

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У відповідь керівництво магазину почали публікувати якісь виправдання про те, що представники бренду не хотіли нікого образити — але без жодної згадки України, одягу, який викликав таку реакцію у користувачів і без вибачень по суті конфлікту.

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«Ми турбуємося про вашу думку, тому хочемо сказати, що наші проєкти створені з великою любовʼю та повагою до всіх людей, громадян і країн. Дизайни розробляються відповідно до цінностей бренду, як мода, якість, традиції. Завжди відбуваються спроби передати спонтанність та природність дитячого життя. Нам у Gocco прикро, якщо ми когось образили, це зовсім не було нашою метою», — повідомили у компанії.

Було зазначено, що раніше в Gocco вже випускали лінійку одягу з подібним принтом, але в інших кольорах.

У відповідь представники української громади висловили впевненість, що це не «помилковий збіг», а пропаганда політичних поглядів. І що до провокації долучилися росіяни. Адже чому перекреслили український прапор, а не російський?

Наразі ці пости недоступні, оскільки представники Gocco їх видалили.

І після цього на захист іміджу нашої країни виступило посольство України в Королівстві Іспанія, завдавши потужного удару по недолугим поясненням «дизайнерів».

«В умовах повномасштабного російського вторгнення, коли Україна бореться не лише за свою свободу та незалежність, але й за спільні європейські цінності, повага до державних символів є одним з ключових елементів солідарності з нашою державою!» — йдеться у зверненні Амбасади.

За результатами вжитих заходів та завдяки втручанню української громади, компанія видалила відповідні товари з усіх цифрових ресурсів та вилучає їх з усіх пунктів продажу, а також зобов’язується уникати можливості повторення подібних ситуацій у майбутньому.

«Дирекція бренду принесла щирі вибачення всім українцям, висловила глибоку повагу і захоплення українським народом, а також солідарність з усіма сім'ями, які страждають внаслідок російської агресії», — йдеться у відповіді.

Тобто, якщо згадати часи Громадянської війни в Іспанії в 30-ріки минулого століття, коли громадяни виступали на захист демократії від фашистів під лозунгом No Passaran («Вони не пройдуть»), українці в цій країні теж стали на захист демократії від російського фашизму і не допустили розсповзання рашистської зарази по Європі.

Нагадаємо, за різними оцінками за кордоном перебувають близько 6 мільонів українських біженців, майже половина з них діти. Щоб маленькі українці не забували свої корні, вони вивчатимуть український компонент шкільної програми. Він займатиме 6−8 годин на тиждень. Решта предметів дітьми опановується у школах країн, де наразі проживають.

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