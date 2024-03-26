Поки в Німеччині обговорюють постачання ракет Taurus, за повідомленням іспанського новинного сайту InfoDefensa, Україна отримає більше танків Leopard 2A4 з Іспанії. За цією інформацією, Рада з контролю за оборонною торгівлею Іспанії дала дозвіл на передачу Україні 20 танків Leopard 2A4 іспанської армії, пише Forbes.

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У разі підтвердження, ця поставка танків збільшить до 74 кількість 55-тонних чотиримісних Leopard 2A4, які Україна отримала від своїх союзників по НАТО. З них 40 вже надійшли на озброєння 33-ї механізованої бригади української армії, яка вже майже рік безперервно воює на півдні України. За даними Oryx, бригада втратила щонайменше вісім Leopard 2; ще дев'ять були пошкоджені і, принаймні, тимчасово покинуті.

Німеччина і Нідерланди вже готували додаткові 14 Leopard 2A4. Разом з цими танками, 20 іспанських танків можуть повернути танковий батальйон 33-ї бригади до повного складу — і навіть більше. Можливо, з часом у бригаді навіть вдасться сформувати другий танковий батальйон.

Спостерігачі очікували, що Іспанія передасть більше своїх старих танків Leopard 2A4 1980-х років випуску. Коли країни НАТО вперше почали надавати Україні танки західного зразка, починаючи з кінця 2022 року, Іспанія спочатку запропонувала лише 10 Leopard 2A4 — напрочуд невелику партію, враховуючи ресурси країни.

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Станом на 2022 рік іспанська армія на папері мала 327 танків: 108 Leopard 2A4, які вона придбала з німецьких надлишкових запасів у 1998 році, і 219 Leopard 2E, які іспанська фірма Santa Barbara Sistemas виробляла за ліцензією, починаючи з 2002 року.

А4 більше не експлуатуються. Всі вони знаходяться на зберіганні в логістичному центрі Casetas в Сарагосі.

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Додамо, що з 20 танків, які місцеві ЗМІ описали як такі, що перебувають у «доброму стані», 10 вже відправили в Україну. Решта «хороших» танків, а також, здається, 10, які потребували значного ремонту, мають скласти цю другу партію з 20 машин, що прямують до України.

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