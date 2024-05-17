Заради збільшення підписників акаунту: в Одесі тітка в прямому ефірі в соцмережі накачувала алкоголем свою дворічну племінницю

На жаль, трапляються непоодинокі випадки, коли дорослі занадто жорстоко поводяться з дітьми. Так, свого часу на Дніпропетровщині було повідомлено про підозру чоловіку, який тримав на ланцюгу та катував 5-річного пасинка за, як він стверджував, «погану поведінку». А на Одещині жінка знущалася з дворічної племінниці заради… підвищення «рейтингу» свого акаунту у мережі.

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Як повідомляють в поліції Одещини, була встановлена авторка відео, на якому дівчинку напували алкоголем, лаяли та шарпали у прямому ефірі. Наразі дитину вилучено з сім’ї.

Фото поліції

«Поліцейські оперативно встановили особу та місцезнаходження жінки, яка була на відео з дитиною. З’ясувалося, що це 23-річна рідна тітка дівчинки. Вона пояснила, що демонстрацією вживання алкогольних напоїв, „пригощанням“ дворічної племінниці пивом, лайкою в її бік та шарпанням вона хотіла залучити більшу кількість підписників до свого акаунту», — йдеться у повідомленні.

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Матір маляти — 26-річна одеситка, яка виховує дитину сама. Раніше у поле зору поліції та соціальних служб вона не потрапляла. Жінка пояснила, що доньку у сестри вона залишила на час ремонту в своїй квартирі. До з’ясування всіх обставин дівчинкою буде опікуватися служба у справах дітей Одеської міської ради.

Раніше на Харківщині підлітки забили до смерті пенсіонера та зняли це на відео.

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Фото поліції Одещини

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