На Харківщині підлітки забили до смерті пенсіонера та зняли це на відео (фото)
Трапляються непоодинокі випадки, коли підлітки жорстоко знущаються з однолітків, знімаючи все на відео та викладаючи потім у мережу. Втім, не тільки з однолітків. Буває й так, що подібні випадки закінчуються трагічно, як це нещодавно сталося у Краснограді.
Як повідомляють ГУНП в Харківській області, неповнолітні накинулися на 62-річного чоловіка та забили його до смерті, знімаючи все на відео.
Тіло чоловіка з численними травмами знайшли у парку 21 лютого. «В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили осіб, причетних до скоєння злочину. Ними виявилися троє 15 та 16-річних підлітків, мешканців міста Красноград. Поліцейські вилучили мобільні телефони з відеодоказами тяжкого злочину», — йдеться у повідомленні.
Більш детальну інформацію про підозрюваних надав керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. За його словами, підлітки, які «захоплювалися скінхедами», посеред дня напали на 62-річного чоловіка, який повертався додому з місцевого ринку — там він заробляв ремонтом велосипедів.
«Школяри збили жертву з ніг та накинулися всі втрьох, били жорстоко. А все, що відбувалося, знімали на відео.
Потім впевнилися в тому, що жертва померла, та втекли. Найстарший серед них — 15-річний Ярослав, він же лідер групи. Після затримання сказав, що вважає себе учасником руху скінхедів та має однодумців в Києві. Саме тому вбивство знімали від початку до кінця — для підтвердження того, що воно насправді було. Натхнення та інструкції Ярослав отримував через телеграм-канал про вбивства та маніяків. А готове відео відправив своєму віртуальному „товаришу“, який так само захоплюється вбивствам», — розповів поліцейський та додав, що двом молодшим, Марку та Дмитру — по чотирнадцять років, тепер всі вони кажуть, що нібито не хотіли вбивати, а лише побити.
Втім, за словами Сергія Болвінова, на виявленому відео хлопці зовсім не дивуються та не лякаються, коли розуміють, що чоловік вже не дихає, а навпаки жартують про крематорій. Поліцейський підкреслив, що у вбивстві зізнались всі троє. Матір найстаршого виховує його сама, при цьому веде асоціальний спосіб життя. Батьки двох інших хлопців не хочуть вірити в те, що їхні діти могли таке зробити.
«Цих фанатів скінхедів ми вирахували, знайшли та затримали дуже швидко. І можу запевнити, окрім реального терміну за ґратами на таку молодь більше нічого не чекає. Не зважаючи на вік», — підкреслив він та закликав дорослих бути уважними до дітей, цікавитися тим, з ким вони спілкуються та чим захоплюються.
Зловмисникам повідомили про підозру за п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.
Нагадаємо, що раніше поліція зацікавилася 12-річної жителькою Рівненщини, яка вбивала кішок та знімала це все на камеру.
Фото поліції724
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