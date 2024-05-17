Секрети досвідчених городників: навіщо та як використовувати молочну сироватку на ділянці

В Україні в самому розпалі сезон сільськогосподарських робіт. Один із найцінніших засобів, здатний допомогти дачникові відразу в кількох напрямках — це молочна сироватка. У ній живуть молочнокислі бактерії. Вони зброджують вуглеводи та утворюють молочну кислоту, яка пригнічує діяльність патогенних мікроорганізмів; прискорює розкладання органічного матеріалу, повідомляє Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

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Напевно, найпопулярніший спосіб застосування сироватки — обприскування проти фітофторозу, борошнистої роси, фузаріозу та інших грибкових хвороб. Для цього її розводять із розрахунку 1 до 10. Деякі дачники додають 10−15 крапель йоду на відро води, але ефект буде і без нього.

Однак застосування сироватки цим не обмежується. Можна полити нею рослини під корінь у тій концентрації, що й для обприскування. Вона підвищить біологічну активність ґрунту, збільшить концентрацію гумусу, захистить кореневу систему від патогенів.

Ще один варіант — використання сироватки для прискорення компостування. Просто пролийте кучу аналогічним розчином. Дозрівання пройде в 1,5−2 рази швидше.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, чи варто застосовувати на городі сіль і соду, а також про те, чому потрібно посадити на городі календулу.

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