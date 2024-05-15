Барометр для городників: чому календулу потрібно посадити обов'язково

Календула — лікарська рослина, але не тільки для людей. Її ще називають городнім та садовим лікарем. Досвідчені садівники розповіли, чому треба садити календулу на городі, пише spiker.club.

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Річ у тім, що календула — чудовий помічник на городі. Вона має різноманітні властивості, за що її люблять дачники та городники. Календула може допомогти боротися з комахами-шкідниками. Наприклад, завдяки тому, що вона має липке стебло, до неї липне тля та інші комахи, які можуть нашкодити городині та садовим культурам.

Також календула вважається відмінним сидератом, очищає землю від бур’яну. Досвідчені дачники висаджують календулу вздовж грядок з капустою, перцем, картоплею та баклажанами. Квітка може бути барометром для городників. Якщо календула після ночі не відкриває пелюстки до 8 години ранку, то варто чекати дощ або грозу.

Квіти календули мають лікувальні властивості, їх збирають та засушують, щоб потім використовувати для приготування настоянок та чаїв.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати диво-відвар з календули.

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