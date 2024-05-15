Сода та сіль на городі: чи такі вони корисні, як про них думають

Досвідчені городники звернули увагу на типові помилки з використання солі та соди на городі та їх наслідки, що можуть зіпсувати урожай, пише ELEGANT.WOMAN.

ВІДЕО ДНЯ

Соду зараз, здається, сунуть всюди. І якщо в цілях прибирання, дійсно, сода ефективна, також чимало є способів застосування соди в кулінарії, то на городі соді не місце.

Овочі не переносять натрій — культури просто перестають розвиватися. Деякі городники вважають, що сода допомагає підлужувати кислий ґрунт. Але в цьому випадку знадобиться багато содового порошку. Безпечніше робити це гашеним вапном.

Навіть городники з досвідом використовують сіль проти навали мурах, слимаків та інших комах. Але, насправді, «біла смерть» їм не страшна, натомість рослинам і ґрунту дуже навіть.

РЕКЛАМА

«Мудрі» дачники кажуть, що соляним розчином поливають ділянки, щоб позбутися бур’янів. Щоправда, овочі там теж перестають рости. Коли вода випаровується, на поверхні утворюється кірка, рослини отримують менше вологи та кисню. На щастя, можна швидко усунути наслідки залужування ґрунту. Перекопати проблемну ділянку, перемішати з піском чи перегноєм.

Як писали «ФАКТИ», раніше городники розповіли, як можна з користю на городі використати чайну заварку.

РЕКЛАМА

31

Читайте нас у Facebook