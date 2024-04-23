На 9 травня сміливо плануйте посадку огірків: календар городника на травень-2024

Травень — це найважливіший місяць для городників. Саме цього місяця завершується посів, посадка та пересадка практично всіх культур. Досвідчені садівники знають, як фази Місяця впливають на врожай, пише «Телеграф».

ВІДЕО ДНЯ

Найкращими днями для робіт у саду та на городі у травні 2024 року будуть: 3−4, 9−13, 17−22, 25−27, 30−31 число. икористовуйте їх для висадки, поливу, мульчування, обрізки тощо.

Несприятливими днями для садово-городніх робіт будуть 6, 8, 15, 23−24, 28 травня.

1−2 травня — нейтральні дні для висіву, висадки. Варто зайнятися доглядом культур. Можна сапати або обрізати бур’яни, обприскати рослини від шкідників чи хвороб.

РЕКЛАМА

3−4 травня — найкращі дні для висіву редиски, моркви, редьки, буряків, висадження пізніх сортів картоплі. Можна посадити бобові. Розсаду можете пересаджувати на відповідне місце.

5−6 травня — несприятливі дні для городніх робіт. Однак садівники можуть сапати.

РЕКЛАМА

7 травня — день нейтральний для висіву, але при необхідності можна зайнятися висаджуванням цибулин. Можна замочити зерна для пророщування.

8 травня — поглянути на стан газону і привесли до ладу його при необхідності. Також можна вносити сезонні добрива.

РЕКЛАМА

9−13 травня — дуже сприятливі дні для висадки та висіву баклажанів, перцю, огірків. Можна пересадити кущі полуниці та суниці, посіяти однорічні та багаторічні квіти. Не забудьте подбати і про сад, особливо займіться висадкою плодових дерев та ягідних чагарників.

14 травня — вдалий день для прибирання в теплицях. Можна провести провітрювання за теплої погоди та оглянути рослини на наявність хвороб та шкідників.

15 травня — це несприятливий день для робіт.

16 травня — підходить для прибирання ділянки, ремонту огорожі за потреби. Також це чудовий день для профілактичної обробки рослин.

17−22 травня — можна сміливо висаджувати всі овочеві культури. Можете зайнятися висадкою суниці та полуниці, стрижкою газону, сапати бур’яни.

23−24 травня — можна провести обрізку садових культур та профілактичну обробку. Можна збирати перший урожай, якщо він з’явився.

25−27 травня — день підходить для поливання, особливо, якщо місяць видався посушливим.

28 травня — несприятливий день для садово-городніх робіт.

29 травня — за потреби можна пересадити або посадити рослини, але краще зайнятися обробітком культур від шкідників, прополоти грядки.

30−31 травня — у ці дні можна зайнятися підживленням та поливом культур, прищепити рослини для подальшого розмноження.

Раніше «ФАКТИ» писали, де на городі посадити кавун, щоб він виріс великим та солодким, а також про те, коли і як правильно сіяти редиску.

45

Читайте нас у Facebook