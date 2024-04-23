На 9 травня сміливо плануйте посадку огірків: календар городника на травень-2024
Травень — це найважливіший місяць для городників. Саме цього місяця завершується посів, посадка та пересадка практично всіх культур. Досвідчені садівники знають, як фази Місяця впливають на врожай, пише «Телеграф».
Найкращими днями для робіт у саду та на городі у травні 2024 року будуть: 3−4, 9−13, 17−22, 25−27, 30−31 число. икористовуйте їх для висадки, поливу, мульчування, обрізки тощо.
Несприятливими днями для садово-городніх робіт будуть 6, 8, 15, 23−24, 28 травня.
1−2 травня — нейтральні дні для висіву, висадки. Варто зайнятися доглядом культур. Можна сапати або обрізати бур’яни, обприскати рослини від шкідників чи хвороб.
3−4 травня — найкращі дні для висіву редиски, моркви, редьки, буряків, висадження пізніх сортів картоплі. Можна посадити бобові. Розсаду можете пересаджувати на відповідне місце.
5−6 травня — несприятливі дні для городніх робіт. Однак садівники можуть сапати.
7 травня — день нейтральний для висіву, але при необхідності можна зайнятися висаджуванням цибулин. Можна замочити зерна для пророщування.
8 травня — поглянути на стан газону і привесли до ладу його при необхідності. Також можна вносити сезонні добрива.
9−13 травня — дуже сприятливі дні для висадки та висіву баклажанів, перцю, огірків. Можна пересадити кущі полуниці та суниці, посіяти однорічні та багаторічні квіти. Не забудьте подбати і про сад, особливо займіться висадкою плодових дерев та ягідних чагарників.
14 травня — вдалий день для прибирання в теплицях. Можна провести провітрювання за теплої погоди та оглянути рослини на наявність хвороб та шкідників.
15 травня — це несприятливий день для робіт.
16 травня — підходить для прибирання ділянки, ремонту огорожі за потреби. Також це чудовий день для профілактичної обробки рослин.
17−22 травня — можна сміливо висаджувати всі овочеві культури. Можете зайнятися висадкою суниці та полуниці, стрижкою газону, сапати бур’яни.
23−24 травня — можна провести обрізку садових культур та профілактичну обробку. Можна збирати перший урожай, якщо він з’явився.
25−27 травня — день підходить для поливання, особливо, якщо місяць видався посушливим.
28 травня — несприятливий день для садово-городніх робіт.
29 травня — за потреби можна пересадити або посадити рослини, але краще зайнятися обробітком культур від шкідників, прополоти грядки.
30−31 травня — у ці дні можна зайнятися підживленням та поливом культур, прищепити рослини для подальшого розмноження.
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