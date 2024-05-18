Такого не знайдете в інтернеті: дайте це підживлення огіркам зараз, і в них не буде гіркоти та пустот, а плоди збиратимете до заморозків

Поки автори сайту «Дім та присадибна ділянка» займаються приготуванням органічного добрива з кропиви, їхні колеги з «Сад город Про+» вирішили розповісти про підживлення, яке саме зараз необхідне огіркам.

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«Для того, щоб огірки почали рости і приносити ранній та великий врожай, їм потрібно дати підживлення — бажано прості, але при цьому робочі. І хоч в інтернеті багато різних рецептів, саме таких рекомендація немає. Тому ми вирішили описати склад підживлення, які необхідні огіркам саме зараз. Завдяки їм огірки миттєво підуть у ріст, і дадуть згодом великий врожай. Крім того, дані підживлення допоможуть продовжити и плодоношення до самих заморозків, і сприятимуть тому, що в огірках не буде гіркоти і пустот, і вони не будть жовтіти», — говориться у відео аграріїв.

Для приготування першого підживлення, яке містить в собі марганець, мідь, фосфор, калій, кальцій, залізо і цинку, жінка робить такий настій: на 1 літр води береться пара лаврових листочків, які треба поламати руками на дрібніші частини. Також до суміші додається столова ложка крохмалю та все разом настоюється протягом 3 годин.

Потім цей настій розводиться в 10 літрах води і вже цією водою поливаються всі кущі — з розрахунку 0,5 л на кущ. На додачу можна полити огірки й по листу — так вони отримають захист від борошнистою роси та фітофтори.

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Для приготування іншого не менш ефективного підживлення знадобиться сухий зелений чай — його треба взяти з розрахунку 1 столова ложка на 10 літрів води. Чай розчиняється у воді в завареному вигляді.

Третє підживлення готується на основі сухого гороху — 1 столову ложку заливають склянкою окропу, а як вода прохолоне, додають дрібку дріжджів та залишають на 3−4 години. Отриману суміш проціджують і розчиняють у 10 л води.

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Пам'ятайте лише, що огірки не можна поливати холодною водою, тому підживлення на водній основі теж повинне бути кімнатної температури.

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