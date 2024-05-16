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Готуємо органічне добриво з кропиви: досвідом діляться аграрії-практики (відео)

14:49 16 травня 2024
Кропива на городі

У догляді за рослинами важливо використовувати органічні підживлення, оскільки вони найкраще позначаються на зростанні та розвитку «зелених друзів».

Варіантів добрив безліч, однак, варто розглянути одну з найефективніших підгодівель — настоянку з кропиви, пише сайт про роботу на дачі та присадибній ділянці.

Причини — в тому, що вона збагачує ґрунт поживними речовинами і чудово позначається на стані рослин.

Компоненти

Для приготування засобу вам знадобиться:

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  • сечовина — 2 ст. ложки;
  • вода — половина відра об'ємом 25 л;
  • трава — половина відра об'ємом 25 л.

Порядок дій

Якщо ви підготували всі компоненти, то можна відразу приступити до створення підгодівлі:

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  • покладіть кропиву так, щоб вона заповнила половину відра. Залийте водою;
  • додайте сечовину і залиште розчин на 10 днів;
  • через деякий час розведіть засіб водою в пропорції 1:1;
  • сміливо приступайте до поливу кущів, дерев, рослин. Здійснювати полив можна протягом усього сезону.

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Кропиву, що залишилася, краще закопати в землі. Завдяки цьому ґрунт отримає потрібні речовини.

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Про те, як готується важливе добриво на практиці, розповідають аграрії-практики, сайт яких — один з найбільш популярних в українському сегменті Мережі.

«Зараз середина травня, — розповідає дружина фермера. — І саме в цей час ми готуємо кропиву та інші корисні рослини, так як знаємо, що це потрібно робити до цвітіння, адже в цей час у них найбільше корисних речовин. Зараз добрива можна зробити багато, і потім розлити по пластиковим каністрам, поставити в погріб і використовувати цілий сезон».

По дорозі подружжя знаходить ділянку, де росте багато кропиви і починає роботи по заготовці.

Нагадаємо також про різні підгодівлі для розсади овочів, які значно зміцнять рослини і забезпечать енергією для росту.

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