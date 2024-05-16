Саджаємо картоплю: коли, на яку глибину, під лопату чи культиватор

Серед всіх культур картопля для українців — це «другий хліб». Щоб отримати гарний врожай картоплі, потрібно врахувати всі чинники — ґрунт, способ посадки, сорт, технології вирощування, підживлення, боротьба зі шкідниками та хворобами тощо.

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Про те, коли саджати картоплю і на яку глибину — під лопату та культиватор, розповідає Ukr.Media.

Щоб визначитись з термінами посадки, потрібно звернути увагу на ґрунт. Картоплю можна садити, як тільки температура ґрунту досягне 7 градусів. Ґрунт не повинен бути настільки вологим, щоб він злипався і його було важко обробляти, тобто повинен бути підсохлим, але не пересушеним.

Картопля легко адаптується до більшості умов і майже завжди дає гідний урожай, навіть якщо стан ґрунту та вегетаційний період не ідеальні. Дрібну картоплю (менше курячого яйця) садять цілу, великі бульби після пророщування ділять на шматки за пару днів до посадки.

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Зверніть увагу, що тепер з'явилися сорти картоплі з певною стійкістю до фітофтори. Вони не несприйнятливі до атак, але залишаться здоровими довше. Якщо у вас щороку серйозна проблема з фітофторозом картоплі, то обов'язково застосовуйте підгортання до цвітіння, а потім видаліть листя на відстані 5 см від землі.

Ті, хто не має у господарстві культиватора, традиційно садять у траншею рядами. Зазвичай, дачники викопують траншею глибиною близько 15 см, розміщують бульби або картопляні шматочки (розрізаною стороною вниз, вічками вгору) через кожні 30 см, рядки розміщують на відстані близько метра один від одного, щоб потім було зручно доглядати.

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У цьому випадку, після посадки на глибину 15 см спочатку засипають траншею на 10 сантиметрів і дають прорости, а далі підсипають землю як підгортання. Деякі підгортають соломою — кому як подобається. Перше підгортання проводиться, коли пагони досягнуть 20 см у висоту — за допомогою граблів, мотики або лопати насипте ґрунт навколо пагонів, залишаючи лише верхні кілька сантиметрів.

Можна саджати картоплю під мотоблок. Йдеться про гребеневу посадку, коли належить обробити велику ділянку і є щорічна проблема з бур'янами, особливо з кореневими, такими як пирій.

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Для гребеневої посадки картоплі мотоблоком нарізаються із землі V-подібні гребені висотою приблизно 50−60 см, при цьому вони не повинні бути надто вузькими або крутими, інакше під час сильної зливи гребені впадуть. Картоплю садять у верхню частину гребеня на глибину 15 см. Далі в сезоні бадилля, що росте, буде закривати гребінь від бур'янів, а виполоти їх з боковин набагато легше, ніж витягти з відкритого ґрунту.

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