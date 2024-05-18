Відключення світла 18 травня: де і коли не буде електроенергії

У вечірні години 18 травня в Україні плануються знеструмлення промислових споживачів, але вимкнення світла для населення не передбачається.

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Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

«Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійна допомога на запит України не залучалася. Водночас у вечірні години обмежувалися споживачі. У денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі — отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни», — йдеться у повідомленні.

У суботу, 18 травня, за даними Міненерго, у нічні та ранкові години на запит України здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі.

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«З 19:00 до 24:00 в усіх регіонах плануються обмеження промислових споживачів. При цьому відключення побутових споживачів наразі не передбачається», — наголосили у відомстві.

Також в Міненерго розповіли, що вночі у Полтавській та Харківській областях ворожі дрони атакували енергетичні об’єкти. Люди не постраждали. Але є пошкодження обладнання.

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«На Донеччині під час обстрілу вимикалась повітряна лінія обленерго, внаслідок чого знеструмлювалися підстанції та приєднані до них побутові споживачі», — розповіли у Міненерго.

У відомстві зазначають, що на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії — 20 411 МВт*год. Експорту не передбачається.

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Нагадаємо, у зв'язку з обстрілами російського ворога нашої енергоструктури українці почали проявляти власні «ноухау» для отримання електроенергії самими незвичними способами.

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