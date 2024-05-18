Рухи просто божевільні: у мережі завірусилося відео з танцями Шайло Джолі-Пітт

У мережі набирає популярності відео з танцями Шайло Джолі-Пітт, яке опублікував її хореограф Ліл Келаан Картер. У ролику дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, яка нещодавно заявила, що планує піти стопами батьків і знімати кіно, танцює хіп-хоп.

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Шайло Джолі-Пітт, яка наприкінці травня відзначить 18-річчя, виконала танець під трек Tanzania групи Uncle Waffles та Tony Duardo.

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«Її рухи просто божевільні. Дякую тобі за твою енергію», — похвалив тренер доньку знаменитостей.

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У коментарях під відео користувачі також оцінили вміння Шайло: «Я можу просто сказати «Вау! «Вона дуже талановита», «Ух ти, її впевненість як танцюриста сильно виросла».

Були і ті, кому танець дівчини не здався таким вже талановитим. На коментар «Вона найкращий танцюрист з усіх, кого я знаю» один з користувачів відповів: «Отже, ти знаєш небагатьох танцюристів».

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У 2022 році Бред Пітт захоплювався танцювальним талантом дочки, відзначаючи, що її відданість захопленню викликає у нього сльози на очах: «Я не знаю, звідки у неї такий талант. Я в цій справі спотикаюся на обидві ноги».

Зазначимо, що нещодавно інсайдер видання Life&Style повідомив, що старша дочка Джолі та Пітта закликала батьків до примирення на честь її 18-річчя. Нібито Шайло втомилася від постійних розбірок та судових засідань зірок, які їй доводиться спостерігати.

Раніше повідомлялось, що після повноліття дівчина вирішила переїхати до батька.

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