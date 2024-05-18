«Ситуація дуже драматична»: німецька міністерка виступила із заявою про Україну

Міністерка закордонних справ Німеччина Аннелена Бербок закликала до подальшої міжнародної підтримки протиповітряної оборони України у зв'язку з потужними російськими атаками на місто Харків.

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«Ситуація дуже драматична, не лише щодо Харкова, але й багатьох інших місць в Україні. Ми чітко бачимо, наскільки Україна потребує подальшої підтримки, особливо у сфері протиповітряної оборони», — цитує видання t-online заяву політикині перед засіданням Комітету міністрів Ради Європи у Страсбурзі, Франція.

Ситуація в Харкові також показує, наскільки важливо, щоб російські шляхи постачання були перекриті, додала вона. Саме тому системи озброєнь середньої та великої дальності також необхідні. Аннелена Бербок повідомила, що Німеччина надала ще одну систему Patriot для міжнародної ініціативи з посилення протиповітряної оборони в Україні, яку вона започаткувала разом з канцлером Олафом Шольцом та міністром оборони Борисом Пісторіусом.

Інші країни надали важливі компоненти, наприклад, для радіолокаційного спостереження. Крім того, країни, які не мали цих систем протиповітряної оборони, надали близько одного мільярда євро.

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«Але очевидно, що нам потрібно більше великих систем, таких як батареї Patriot, — наполягає Бербок. — Низка європейських партнерів вивчають можливість розгортання систем. Інші роблять це не публічно, а за зачиненими дверима. Ось чому ця ініціатива була такою важливою. Того, що було зроблено, недостатньо. Ми бачимо це щодня».

Нагадаємо, раніше Аннелена Бербок схвалила пропозицію Великої Британії щодо обміну крилатими ракетами Taurus та Storm Shadow, що дозволило б поставити необхідеу зброю Україні.



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