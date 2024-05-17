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Росіяни завдали бомбового удару по Харкову: є загиблі та поранені

16:58 17 травня 2024
Обстріл

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Російська армія 17 травня атакувала Харків керованими авіабомбами. Було чутно вибухи. У Харківській області оголошена повітряна тривога від ранку, інформує Суспільне Харків.

Вибухи у місті чули о 15:37. Повітряна тривога була оголошена о 09:23.

Про пуски авіабомб рф попереджав начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник.

Росіяни завдали кілька ударів по Харкову, на місцях влучань є пожежі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

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За попередніми даними, російські війська завдали двох ударів, зокрема по Холодногірському району.

Пізніше Терехов повідомив, що дві людини загинули і 13 дістали поранень.

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Як писали «ФАКТИ», 14 травня Харків також було атаковано КАБами.

Ілюстративне фото: Суспільне Харків

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