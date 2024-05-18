Міноборони запустило е-чергу в ТЦК: як записатись
Від сьогодні в Україні запрацював новий закон щодо мобілізації. У багатьох військкоматах останніми днями спостерігалися величезні черги — чоловіки намагались відновити свої облікові дані. Щоб спростити цю процедуру, Міноборони запустило електронну чергу до ТЦК, яка запрацює вже завтра.
Зараз відбувається тестування, тож поки попередній запис можливий в 19 ТЦК — в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці та Кропивницького.
Зокрема, у Києві поки це Дарницький, Шевченківський та Печерський ТЦК. На Київщині — Обухівський та Фастівський ТЦК, зазначили у відомстві.
Щоб записатись до е-черги, потрібно:
- вибрати ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації (за посиланням — https://q.mod.gov.ua/registration-place),
- ввести ваші персональні дані для запису,
- підтвердити номер телефону.
- отримати повідомлення з датою та часом вашого візиту.
Також відсьогодні українці можуть оновити військові дані не лише в ТЦК, а й у ЦНАПах.
Міністерство оборони запустило мобільний застосунок Резерв+, в якому теж можна дистанційно оновити дані.
Нагадаємо з 18 травня протягом 60 діб військовозобов’язані мають уточнити свої облікові дані. У разі невиконання вимог закону, на порушників чекає покарання. Штрафи, передбачені за порушення призовниками, військовозобов’язаними і резервістами правил військового обліку, зростуть.53
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