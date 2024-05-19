Українські дрони вдруге протягом місяця атакували НПЗ та військовий аеродром на Кубані (відео)

У ніч на 19 травня в Краснодарському краї росії знову атакували НПЗ і військовий аеродром, попередній наліт безпілотників на які стався наприкінці квітня поточного року.

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ASTRA зазначає, що під ударом опинився НПЗ у Слов'янську-на-Кубані. Місцева влада заявила, що над регіоном було «придушено не менше 10 БПЛА», і що один із безпілотників упав на територію підприємства. Пізніше роспабліки повідомили, що підприємство призупинило роботу.

Тим часом у російському міноборони заявляють, що над територією Краснодарського краю було «знищено та перехоплено 57 БПЛА», ще три — на Білгородщині, а над територією тимчасово окупованого росією Криму «черговими засобами ППО знищено дев'ять оперативно-тактичних ракет ATACMS та один БПЛА».

А в Кущівській дроні атакували військовий аеродром. Місцева влада цю інформацію не підтверджувала, проте заявляла про «локальне загоряння».

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Нагадаємо, що днями десятки БПЛА атакували російські НПЗ у Туапсе та Новоросійську, а також порт.

Фото — скріншот

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