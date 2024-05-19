На Закарпатті померла 10-річна дитина, яку під час сварки підпалив вітчим (фото)

Минулого року до тривалого тюремного терміну було засуджено мешканця Миколаївщини, який підпалив свою тещу — старенька загинула. Наразі у Закарпатті розслідується схожа справа, де жертвою став 10-річний хлопчик.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляють в обласній поліції, медики повідомили про шпиталізацію 10-річного хлопчика з села Серне Берегівського району з близько 80% опіків тіла. Лікарі кілька днів намагалися врятувати його життя, але він помер в реанімаційному відділенні.

Рідні розповідали поліцейським, що під час спалювання трави хлопчик випадково пролив на себе легкозаймисту речовину. Втім, правоохоронці встановили, що картина була дещо іншою.

«Зʼясувалося, що до події причетний 33-річний співмешканець матері потерпілого хлопчика. Встановлено, що умисний підпал одягу на дитині вчинив саме він. Це сталося після того, як між дорослим та дитиною виникла сварка», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Фото поліції

Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Фігуранта взято під варту без можливості внесення застави. Також проводять необхідні процесуальні дії, за результатами яких буде надано правову оцінку й діям матері.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що на Київщині було затримано 18-річного батька, який вбив немовля. Він вдарив дитину по голові, бо та плакала й ніяк не могла заспокоїтися.

Фото поліції

РЕКЛАМА

106

Читайте нас у Facebook