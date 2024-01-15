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Події

Не міг заспокоїти інакше: під Києвом молодий батько вбив новонароджену доньку

13:11 15 січня 2024
Оперативне фото поліції

У Білоцерківському районі на Київщині 18-річний татусь не зміг заспокоїти немовля та вдарив його по голові. Після цього дитя померло, розповіли в поліції Київської областіі.

Повідомлення про смерть дитини надійшло до поліції від медиків.

Коли правоохоронці прибули на місце, чоловік намагався ввести слідство в оману і звинуватив у смерті доньки медпрацівників, які напередодні виписали дружину разом з дитиною з медичного закладу після лікування пневмонії у немовляти.

Проте згодом з’ясувалося, що в день трагедії мати дитини вийшла до магазину, а чоловік залишився вдома. Коли дівчинка почала плакати, батько вдарив її і саме завдана ним травма голови стала причиною смерті дитини.

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Тепер дітовбивці загрожує тюремне ув’язнення. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як викрили вбивцю 8-річної Ангеліни Мойсеєнко на Одещині.

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Оперативне фото поліції

Не міг заспокоїти інакше: під Києвом молодий батько вбив новонароджену доньку

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