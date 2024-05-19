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Події

У Чорному морі потоплено ще один військовий корабель росіян

12:39 19 травня 2024
Знищений корабель

У ніч на неділю, 19 травня, коли росіяни заявляли, що в тимчасово окупованому Криму «черговими засобами ППО знищено дев'ять оперативно-тактичних ракет ATACMS та один БПЛА», був знищений ще один корабель загарбників.

«Вночі Силами оборони України знищено морський тральщик чф рф проєкту 266-М «Ковровєц», — повідомили в службі зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Це судно увійшло до складу флоту ще у 1974 році.

«Ковровєц», як стверджували росресурси, мав на озброєнні:

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2×4 ПУ ЗРК 9К32 «Стріла-2» (16 ЗУР 9М32);
2×2 30 мм АК-230М — 2000 пострілів — СУ МР-104 «Рись»;
2×2 25 мм 2М-3М — 2000 пострілів;
2×1 14,5 мм МТПУ-1 «Жало»;
2×5 РБУ-1200М «Ураган»;
32 ББ-1 або 7 мін КМД-1000

Поточний рік був достатньо складним для ворожого флоту біля окупованого Криму. Так, у березні були уражені великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов», а 14 лютого десантний корабель «Цезар Куніков» був знищений поблизу Алупки.

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Фото ВМС ВСУ

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