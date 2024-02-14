Ворожий «цезар» програв «Магурі»: з’явилося відео знищення дроном російського корабля

Російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» був знищений поблизу Алупки біля берегів Криму в результаті атаки ударних морськими дронами Magura V5.

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«14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель „Цезарь Куніков“ чорноморського флоту держави-агресора росії», — йдеться у повідомленні розвідки.

За даними ГУР, корабель атакували бійці спецпідрозділу «Група 13» дронами «Magura V5» біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

У розвідці заявили, що корабель отримав пробоїни лівим бортом і потонув.

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«Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому», — зазначили в ГУР.

У розвідці нагадали, що великий десантний корабель «Цезарь Куніков» проєкту 775 ― одне із найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Корабель використовувався москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України.

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«Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала», — додали в ГУР.

Сьогодні зранку у районі Алупки пролунали вибухи. Росіяни підняли у повітря свої гелікоптери, а в мережі поширилися кадри з димом у морі. При цьому міноборони рф традиційно заявило про нібито відбиту атаку дронів. Пізніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що біля берегів тимчасово окупованого Криму був знищений великий десантний корабель окупантів «Цезар Куніков». В момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.

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Нагадаємо, навесні 2022 року Чорноморський флот рф налічував понад 70 кораблів. Російська пропаганда називала його «непереможним». За два роки повномасштабної війни Україна вже потопила п'яту частину чф рф. Зокрема, на початку лютого було знищено ракетний катер ворога «Івановєц».

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