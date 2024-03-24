Два десантні кораблі росіян вражені внаслідок удару по Севастополю: росЗМІ повідомляють про десятки загиблих окупантів

Сили оборони України успішно уразили великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов», центр зв’язку, а також декілька об’єктів інфраструктури чф рф в тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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Telegram-канал «Кремлевская табакерка» повідомив, що під час удару по окупованому Севастополю загинуло понад 30 окупантів, пошкоджено три літаки. Було вражено добре замаскований командний пункт, у якому під час удару перебувало понад два десятки російських офіцерів. Також внаслідок падіння уламків збитих ракет пошкоджено три літаки Су-27 на аеродромі «Бельбек». Один із літаків пошкоджений дуже серйозно. Усього в результаті атаки загинули 34 російські військові, 11 з них — офіцери. Ще близько 40 військових поранено.

Зазначимо, що знищені російські кораблі належать до серії великих десантних кораблів (ВДК) 2-го рангу ближньої та дальньої морської зони, що побудовані в Польщі на Північній верфі. Кораблі призначені для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ і вантажів. Здатні транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками.

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Корабель «Ямал» потенційно міг мати на озброєнні 2 здвоєні 57 мм артилерійські установки АК-725, 2 пускові установки реактивної системи залпового вогню А-215 «Град-М», 4 пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу «Стріла-2». На борту цього корабля могли розташовуватися до 500 тонн техніки та вантажів та 225 десантників.

Корабель «Азов» потенційно міг мати на озброєнні артилерійську установку АК-176, 2 шестиствольні артилерійські установки АК-630, систему залпового вогню УМС-73 «Град», 4 пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу «Стріла-2». На борту могли розташовуватися до 500 тонн техніки та вантажів та 225 десантників.

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Як писали «ФАКТИ», російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» був знищений поблизу окупованої Алупки біля берегів Криму в результаті атаки ударними морськими дронами Magura V5 у лютому. А у грудні в порту окупованої Феодосії Сили оборони України знищили великий десантний корабель чф рф «Новочеркаськ».

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