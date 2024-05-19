РосЗМІ повідомили про загибель понад 40 окупантів внаслідок удару ЗСУ по лікарні у Вовчанську

Напередодні в мережу виклали відео з моментом удару по лікарні у Вовчанську Харківської області, де раніше спостерігалися російські військові. Нагадаємо, що окупанти активізувалися у цьому районі ще 10 травня, захопивши певний плацдарм та намагаючись окупувати Вовчанськ.

ВІДЕО ДНЯ

Росресурс «Кремлевская табакерка», посилаючись на джерела в мо та гш зс рф, стверджує, що під час удару загинуло більше 40 російських військових, які «з незрозумілих причин були зібрані в будівлі» і «які готувалися наступати». Ще приблизно стільки ж було поранено.

Стверджується, що точну кількість загиблих досі не встановлено і що, як мінімум, було ліквідовано трьох офіцерів.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що на Харківщині ворог основні зусилля зосередив на напрямі Стрілече — Липці та на захопленні Вовчанська, з наступним виходом до Білої Криниці та розгортанням наступу в тил наших військ.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

169

Читайте нас у Facebook