Співробітникам ТЦК дозволили оглядати автомобілі українців у період воєнного стану

У Хмельницькій області співробітникам Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на період дії режиму воєнного стану дозволили оглядати автомобілі. Про це йдеться у спільному наказі начальника Хмельницької ОДА Сергія Тюріна та начальника Хмельницького обласного ТЦК та СП, пише today.ua.

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Спільний наказ начальника Хмельницької ОДА Сергія Тюріна та начальника Хмельницького обласного ТЦК та СП Володимира Корпача, який передбачає запровадження огляду автомобілів, підписано 15 травня 2024 року. У ньому йдеться про те, що під час воєнного стану в цій області запроваджується перевірка документів у громадян, огляд речей, транспортних засобів, а також службових приміщень.

У приказі не уточнюється, про який саме вид огляду автомобіля йдеться. Слід зазначити, що в Україні поліцейські мають право візуально оглянути салон та багажник автомобіля, лише якщо для цього є законні підстави та з дотриманням певних процедур.

Наприклад, поліцейські можуть поверхово оглянути ТЗ, якщо вони мають підстави вважати, що в ньому знаходиться злочинець або викрадена людина; якщо у ТЗ є заборонені чи небезпечні предмети; якщо ТЗ є знаряддям злочину. Також правоохоронці можуть візуально оглянути машину, якщо вона стоїть у тому місці, де може бути скоєно злочин.

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Перед поверхневим оглядом поліцейські мають попередити водія про його права. Водій має право вимагати від поліцейських назвати причину поверхневого огляду автомобіля. Свідків при поверхневому огляді не передбачено, тому юристи рекомендують уважно стежити за правоохоронцями, щоб вони нічого не підкинули незаконного. Водій може вести відеозапис поверхневого огляду. Відеозйомка ведеться також нагрудними камерами поліцейських.

Під час поверхового огляду поліцейські мають право вимагати відчинити двері салону та багажник. Але вони не мають права проникати до салону ТЗ.

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Раніше Касаційний кримінальний суд Верховного Суду України у справі № 756/11581/15-к дійшов рішення, що огляд автомобіля на підставі згоди водія, отриманої під загрозою притягнення до кримінальної відповідальності та вилучення ТЗ на штрафмайданчик, є незаконним.

Раніше «ФАКТИ» писали, хто та як мобілізуватиме транспортні засоби українців і коли автомобіль повернуть власнику.

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